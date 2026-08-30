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El Patronato de fechas atrás perdió con Almagro

El Rojinegro cayó 1-0 en el Estadio Grella y si bien no cayó a zona de descenso, no dio el salto esperado. Se viene Deportivo Maipú.

El gol de Orlando selló la derrota de Patronato, que no pudo aprovechar las oportunidades en su estadioEl gol de Orlando selló la derrota de Patronato, que no pudo aprovechar las oportunidades en su estadio
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El miércoles, otro Patronato desde lo metal y el juego se sacó un importante pecho de su mochila. Días después, volvió a tenerlo ante Almagro, en el que no repitió nada de lo hecho el miércoles y dio pasos hacia atrás para volver a mirar el descenso desde cerca.

Ordinario

Patronato y Almagro disputaron un feo primer tiempo en el Estadio Grella. La displicencia reinó, el juego brusco dominó y los errores abundaron en ambos elencos, que, para sumarse fervor, erraron sus penales. Alan Sosa atajó el penal de Orlando antes de los diez minutos y Valentín Pereyra erró el suyo a los 22, cuando el Negro parecía aprovechar el envión.

patronatoEl Rojinegro cayó ante Almagro en el Estadio Grella.

Luego del disparo que contuvo el "1" rival, el partido fue otro y para mal. Errores por doquier, ninguno hizo pie y cayeron en la repetición de infracciones evitables. Ni Patrón ni el tricolor aprovecharon tales chances. Augusto Picco fue el único que mostró un camino al rematar desde afuera, después, nada más para rescatar d un chato y ordinario primer tiempo.

No le encontró la vuelta

Marcelo Fuentes metió mucha mano en el once, realizó cuatro cambios de entrada en el complemento, reorganizó la última línea, intentó acomodar el medio y terminó siendo todo lo contrario. Patronato no estuvo nunca cerca del arco rival y cuando lo hizo falló. Almagro, con poco y nada y alguna que otra individualidad de Bustamante fue suficiente para lastimar.

En los pies del 10 "Tricolor" llegó el aviso y posteriormente el golpe definitivo. Bustamante desequilibró, metió el centro que terminó en el golpazo. La empujó Orlando y terminó la historia. A Patrón le costó todo, tenerla, generar, desequilibrar y hacerse cargo. A Benjamin Bravo le pesó el momento, como a los que ingresaron desde el banco que, salvo Reynaga, no hubo peligro. Reynaga estalló un remate en el pecho de Gonzalez, Cortés le erró al arco y todos los centros terminaron en las manos del "1" y cuando no fue así, la bocha fue afuera.

La indiferencia del final marcó el desenlace, Patronato no encontró nunca el camino, erró y volvió a la tónica de fechas atrás. Paso en falso, con un mal partido y dejando escapar la chance de despegar del fondo de la tabla. La historia se repitió con el mismo final. El próximo domingo, a las 16, visitará a Deportivo Maipú buscando volver a ganar o intentar no perder.

Síntesis

Patronato 0-1 Almagro

Goles: 10'ST Joel Orlando (A).

Formaciones

-Patronato: Alan Sosa; Juan Salas, Gabriel Díaz, Santiago Piccioni, Facundo Heredia; Gonzalo Salega, Augusto Picco, Brandon Cortés, Valentin Pereyra; Franco Soldano y Diego Díaz. DT: Marcelo Fuentes.

-Almagro: Emiliano González; Joaquín Flores, Santiago Chamorro, Brian Negro, Nicolás Tolosa; Jeremías Bustos, Julián Marchioni, Franco Bustamante, Tobías Macies; Joel Orlando y Facundo De La Vega. DT: Carlos Mayor.

Modificaciones: Fernando Moreyra, Franco Meritello, Benjamín Bravo y Tomás Attis por Salega, Salas, Pereyra y D.Díaz (P). Juan Fernández Pinto por Bustos; Julián Vitale y Tiziano Dornell por De La Vega y Bustamante; Enzo Silcan y Claudio Salto por Tolosa y Orlando (A).

Amonestados: Piccioni, Cortés, Reynaga (P). De La Vega, Macies, Negro (A).

Árbitro: Maximiliano Macheroni

Estadio: Presbítero Bartolomé Grella

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