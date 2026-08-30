Después de ganar, gustar y golear el viernes a Sarmiento en el 15 de Abril para volver a instalarse en puestos de clasificación del Grupo A, el mundo Unión atraviesa un fin de semana de tranquilidad y de ilusión de cara a lo que viene.
Unión ya piensa en Instituto: de la lesión de Luna Diale a la chance de que Maizon se vaya a Rusia
Tras la goleada ante Sarmiento, el plantel de Madelón iniciará una extensa semana de trabajo pensando en el duelo por la octava fecha del Clausura ante el equipo del “traductor”. Se sigue de cerca la evolución del 11, mientras que el central uruguayo tendría la chance concreta de ser vendido al Krasnodar.
Minutos antes de que el equipo de Leo saliera a jugar su partido ante los de Sava, Liga Profesional dio a conocer el calendario completo de las próximas 4 jornadas del Torneo Clausura de Primera División.
De esta manera, quedó confirmado que el próximo encuentro para el rojiblanco tendrá lugar recién el lunes 7 de septiembre, cuando desde las 21.15 le esté bajando el telón a la octava fecha del campeonato nuevamente en casa y frente a Instituto de Córdoba.
La gloria viene siendo una de las revelaciones del campeonato y es líder de la Zona A con 13 puntos en 6 presentaciones, pero viene de sufrir un duro golpe al quedar eliminado por Platense de la Copa Argentina el jueves pasado en Rosario.
El elenco del “Traductor” Diego Flores se presenta este lunes 31, también desde las 21.15 recibiendo en Alta Córdoba al San Lorenzo de Gorosito buscando la recuperación y conservar el puesto de vanguardia en el grupo que comparte con Unión.
Volviendo al campamento tatengue, el partido con Sarmiento dejó un solo dolor de cabeza para Madelón y compañía a partir de la lesión de Luna Diale que lo obligó a dejar la cancha prematuramente y antes de llegar a la mitad del primer tiempo.
Con el correr de las horas, el cuerpo técnico rojiblanco sumó una nueva preocupación vinculada al futuro inmediato de Maizon Rodríguez, el central uruguayo que se convirtió en pieza clave del equipo de Leo y que tiene sobre la mesa la chance concreta de dejar Santa Fe y seguir su carrera en el fútbol ruso.
Luna Diale, lesionado y en duda
Corría el minuto 23 del primer tiempo del partido del viernes ante los dirigidos por Facundo Sava cuando el 11 rojiblanco hizo la seña al banco y pidió el cambio. En su lugar, ingresó Nacho Malcorra posicionándose como volante sobre la derecha.
Cumpliendo con una destacada actuación que incluyó golazo y asistencia, el ex Central demostró su vigencia y solucionó el inconveniente que representaba la rápida salida de uno de los dos volantes por afuera por los que apostó Madelón ante la ausencia por suspensión de Palacios y la recuperación del propio Malcorra del desgarro sufrido frente a San Lorenzo.
Con el correr de las horas, el cuerpo técnico sigue de cerca la evolución del volante / delantero que regresó a Santa Fe tras sus pasos por Rusia y Platense, y que se había ganado un lugar a partir de sus buenos ingresos en los primeros partidos del campeonato.
Por tratarse de una molestia muscular, será fundamental saber cómo se presenta Luna Diale al inicio de la semana de trabajos este lunes en Casa Unión, a fin de conocer el grado de la lesión y el tiempo de recuperación.
Teniendo en cuenta que entre un partido y el siguiente con Instituto hay 10 días, de no haberse producido una ruptura fibrilar habría chances de que el 11 tatengue esté a disposición de Leo para enfrentar a la gloria. Vale recordar que para este partido Madelón no podrá contar con Julián Palacios, quien recibió 2 fechas de suspensión por la roja directa que recibió en el partido con Aldosivi.
Si bien desde Unión la idea es apelar la sanción, en principio el 20 cumplirá su segundo y último encuentro de suspensión y estaría disponible para reaparecer en el partido por la novena fecha ante Talleres en Córdoba el sábado 12 por la noche.
En este marco, los buenos rendimientos de Malcorra y de Cuello en el choque ante el kiwi generan tranquilidad en el cuerpo técnico rojiblanco, más allá de la necesidad de contar cuanto antes con Luna Diale y con Palacios para no perder opciones de recambio en una zona clave en el andamiaje del Unión de Madelón.
¿Maizon a Rusia?
Ya en la jornada del sábado, un rumor que fue tomando fuerza se convirtió en una versión que sacudió al mundo Unión. La misma indica que el zaguero uruguayo Maizon Rodríguez estaba ultimando los detalles para dejar la ciudad de Santa Fe y emprender el largo viaje al viejo continente para seguir su carrera en el Krasnodar de la Premier League.
Según reportan los medios de aquel país, el mencionado club selló un acuerdo para transferir al defensor central brasileño Diego Costa al PAOK de Grecia en una cifra que ronda los 8 millones de euros. Con la urgencia de encontrar un reemplazo antes del cierre del libro de pases europeo, el Krasnodar puso los ojos en Maizon Rodríguez y le acercó a su entorno una oferta cercana a los 4.5 millones.
Vale recordar que en julio de 2025 Unión le compró a Juventud Las Piedras de Uruguay el 50% de Maizon en una cifra cercana a los 825 mil dólares en una operación que un par de meses atrás derivó en la inhibición de la institución del vecino país por la falta de pago de parte del club santafesino.
De esta manera, la entidad que conduce Luis Spahn y Juventud son socios en partes iguales, por lo cual tanto desde Uruguay como desde el propio entorno del jugador ven con entusiasmo la posibilidad de dar el salto al fútbol europeo.
A un año de su llegada y con rendimientos que alternaron en cuanto al nivel y la prestación, Unión podría perder a horas del cierre del mercado argentino a una pieza que hoy es titular indiscutible para Madelón a cambio de unos 2.2 millones de euros que además de casi triplicar la inversión inicial servirían para traer un poco más de oxígeno a las complicadas arcas de la Avenida.
La situación es concreta y la definición debería ser inmediata: Si Unión da el OK, Maizon seguirá su carrera en Rusia y el DT tatengue perderá a uno de sus hombres claves en el fondo. Con Rocha ya incorporado y a disposición, el tatengue dispondría de un cupo extra para incorporar contra reloj antes del miércoles 2 de septiembre.