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Unión ya piensa en Instituto: de la lesión de Luna Diale a la chance de que Maizon se vaya a Rusia

Tras la goleada ante Sarmiento, el plantel de Madelón iniciará una extensa semana de trabajo pensando en el duelo por la octava fecha del Clausura ante el equipo del “traductor”. Se sigue de cerca la evolución del 11, mientras que el central uruguayo tendría la chance concreta de ser vendido al Krasnodar.