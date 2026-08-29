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Maximiliano Pullaro
Juegos Suramericanos 2026
Colón
Unión
En la inauguración del “Invencible”

El presidente de Unión, Luis Spahn, sufrió este sábado una descompensación

No atravesaba por un buen estado de salud pero no quiso estar ausente en el acto desarrollado en el sur de la ciudad. Sufrió un cuadro de lipotimia y fue atendido por el doctor Poletti.

La ambulancia llegó rápidamente al lugar para una mejor atención del presidente de Unión, Luis Spahn, luego de la descompensación sufrida en la inauguración del "Invencible".La ambulancia llegó rápidamente al lugar para una mejor atención del presidente de Unión, Luis Spahn, luego de la descompensación sufrida en la inauguración del "Invencible".
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Durante la inauguración del “Invencible”, el estadio multipropósito que servirá de sede de los Juegos Suramericanos que se realizarán en el venidero mes de setiembre en la provincia, sufrió una descompensación el presidente de Unión, Luis Spahn, quien estaba presente en el acto.

El máximo dirigente rojiblanco estaba atravesando por un cuadro débil de salud, no quiso estar ausente en la inauguración del estadio y en pleno acto sufrió un desvanecimiento momentáneo (lipotimia), siendo atendido de inmediato por el intendente de la ciudad de Santa Fe, el doctor Juan Pablo Poletti.

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Con la llegada de la ambulancia al lugar, Spahn fue trasladado a un sanatorio privado en compañía de un familiar para una mejor atención médica. Su estado de salud evoluciona favorablemente.

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