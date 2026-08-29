El 4 a 1 de la “reconciliación”

Unión, la goleada y el festejo en el “anochecer de un día agitado”

El equipo fue práctico, contundente y sólido. A Tarragona, goleador del año en el fútbol argentino, se le abrió el arco; Malcorra mostró toda su jerarquía desde que entró y la defensa (en realidad, el equipo) jugó el mejor partido. ¿Vendrá alguien por Vargas?