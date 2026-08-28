Unión construyó en la noche de este viernes en el Estadio 15 de Abril una de esas victorias que ilusionan al hincha. El Tatengue goleó 4 a 1 a Sarmiento por la séptima fecha del Torneo Clausura.
Reviví el 4-1 de Unión ante Sarmiento
El equipo de Leonardo Madelón tuvo una noche soñada en la avenida: fue solidez en el fondo, jerarquía en los metros finales y puro festejo de la gente Tatengue por la séptima fecha del Clausura.
La apertura del marcador: el bombazo de Tarragona
El trámite había comenzado trabado, con más lucha que claridad y con un traslado pausado en la mitad de la cancha. Nada demasiado riesgoso había ocurrido hasta los 18 minutos del primer tiempo, cuando apareció la contundencia.
Cristian Tarragona recibió la pelota fuera del área y le hizo honor al sector de "la barra de las bombas": saco un zapatazo que se clavó junto al poste derecho del arquero Ayala. En su primer tiro al arco, Unión quebraba la paridad y hacía estallar al estadio.
La contundencia y la jerarquía de Malcorra
En el complemento, el Tatengue no bajó el ritmo y liquidó las acciones antes de que la visita pudiera reaccionar. A los 15 minutos, Ignacio Malcorra —de gran ingreso en la primera etapa en reemplazo del lesionado Luna Diale— mandó un centro con precisión quirúrgica para que Tarragona apareciera solo por el segundo palo y estirara la ventaja a 2-0.
Poco después llegó la pincelada de la noche. Tras la salida de un tiro de esquina ejecutado por él mismo, Malcorra tomó el balón en el vértice del área y le pegó con un "tres dedos" magnífico que se metió en el ángulo lejano del arco verde. Un 3-0 inalcanzable que respondía al orden defensivo del fondo y a la pura jerarquía ofensiva.
Descuento visitante y el sellado de Eric Ramírez
El equipo verde de Junín logró descontar tras un tanto de Mavilla que encendió una leve luz de ilusión para la visita, pero la respuesta de Unión fue inmediata. Eric Ramírez mostró toda su perseverancia al presionar a la zaga central rival, robar la pelota y definir cruzado abajo ante la salida de Ayala para rubricar el 4-1 definitivo.
Unión firmó una victoria redonda, bajó a un rival que llegaba entonado con cuatro triunfos consecutivos y dejó en claro que cuando junta solidez colectiva con jerarquía individual en los metros finales, es un equipo peligroso para cualquiera. La noche en la avenida terminó a puro aplauso y festejo de cara a lo que viene.