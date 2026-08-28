Se iluminó a puro gol

Unión hizo todo bien en las dos áreas

El equipo de Madelón fue contundente y sólido. Al partido volvió a abrirlo con un “bombazo” (esta vez de Tarragona, gran figura) y luego lo liquidó con otro del capitán, uno de Malcorra (otro de muy buen partido ingresando por Luna Diale) y el cuarto de Eric Ramírez. Bien la defensa (incluido el arquero), momentos de fútbol práctico y simple e intratable arriba. Suficiente para golear y bajar a la sorpresa del torneo.