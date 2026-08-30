Colón visita a Racing de Córdoba este domingo desde las 17, en el Miguel Sancho, por la fecha 27 de la Primera Nacional. El rojinegro viene en remontada desde el regreso de Iván Delfino como DT y busca seguir sumando para no perder pisada en el lote de arriba.
En Vivo Primera Nacional
Colón busca puntos en Córdoba para seguir prendido en la lucha; la información minuto a minuto
El Sabalero visita a La Academia buscando mantenerse en la pelea por el ascenso.
Tras la victoria ante San Miguel, el sabalero visita Córdoba. Foto: Victoria Marinich
La información minuto a minuto
16:30 / Dom. 30.08.2026
El juez
La AFA designó a Pablo Giménez como el juez principal del partido de este domingo. Colón ganó tres de los cinco encuentros que disputó bajo su arbitraje. El colegiado estará acompañado por Matías Bianchi, asistente 1; Cristian Herrera, asistente 2; y el cuarto árbitro Lucas Rodríguez.
16:00 / Dom. 30.08.2026
Último antecedente
La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 12 de abril, en el torneo Argentina - Campeonato Primera Nacional 2026, y Colón resultó vencedor por 1 a 0.
15:30 / Dom. 30.08.2026
El Litoral en la previa del partido
Colón prepara una campaña para sumar socios y llenar el Brigadier LópezContinuar leyendo →
10:15 / Dom. 30.08.2026
Horario y TV
Desde las 17 por la aplicación de AFA Play juega el sabalero en Córdoba.
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