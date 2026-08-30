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Maximiliano Pullaro
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Colón busca puntos en Córdoba para seguir prendido en la lucha; la información minuto a minuto

El Sabalero visita a La Academia buscando mantenerse en la pelea por el ascenso.

Tras la victoria ante San Miguel, el sabalero visita Córdoba. Foto: Victoria MarinichTras la victoria ante San Miguel, el sabalero visita Córdoba. Foto: Victoria Marinich
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Colón visita a Racing de Córdoba este domingo desde las 17, en el Miguel Sancho, por la fecha 27 de la Primera Nacional. El rojinegro viene en remontada desde el regreso de Iván Delfino como DT y busca seguir sumando para no perder pisada en el lote de arriba.

La información minuto a minuto

16:30 / Dom. 30.08.2026

El juez

La AFA designó a Pablo Giménez como el juez principal del partido de este domingo. Colón ganó tres de los cinco encuentros que disputó bajo su arbitraje. El colegiado estará acompañado por Matías Bianchi, asistente 1; Cristian Herrera, asistente 2; y el cuarto árbitro Lucas Rodríguez.

16:00 / Dom. 30.08.2026

Último antecedente

La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 12 de abril, en el torneo Argentina - Campeonato Primera Nacional 2026, y Colón resultó vencedor por 1 a 0.

15:30 / Dom. 30.08.2026

El Litoral en la previa del partido

Colón prepara una campaña para sumar socios y llenar el Brigadier López

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14:35 / Dom. 30.08.2026

Convocados de Racing (C)

14:00 / Dom. 30.08.2026

Convocados Colón

Iván Delfino convocó a los siguientes jugadores.

10:15 / Dom. 30.08.2026

Horario y TV

Desde las 17 por la aplicación de AFA Play juega el sabalero en Córdoba.

10:02 / Dom. 30.08.2026

Puntos se buscan

Colón necesita sumar para seguir prendido en la lucha del torneo. Racing de Córdoba marcha décimo a la expectativa de ingresar al octogonal.

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