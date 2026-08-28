Mientras Delfino termina de definir el equipo para intentar la cuarta victoria consecutiva el domingo, cuando enfrente a Racing de Córdoba en el Miguel Sancho del barrio Nueva Italia, los dirigentes se mueven contrarreloj para tratar de conseguir el refuerzo que necesita Delfino para el plantel y ocupar el cupo que se liberó por la salida de Leandro Allende a Guaraní de Paraguay.
Colón, el partido en Córdoba, ¿un retoque? y tres alternativas para sumar por Allende
Iván Delfino dirigió tres partidos y ganó los tres. Viaja a Córdoba con la intención de repetir y confirma el mismo equipo o mete un cambio (García por Garate). A Tomás González (dificilísimo) se le suman Acevedo y Cáceres para suplantar a Allende.
En este último aspecto, el jugador que el técnico considera que reúne las características que desea y no encuentra en el plantel, es Tomás González, el volante ofensivo de Estudiantes de Río Cuarto. En principio, su salida es muy problemática, pero Delfino insiste. El presidente Alonso lo dio por descartado, aunque se sabe que, en fútbol, nunca está dicha la última palabra y la intención de la dirigencia es darle el gusto al nuevo entrenador, que no pudo traer ni un solo futbolista, se tiene que arreglar con el plantel que tiene y, en su diagnóstico, tiene en claro que le está faltando un creativo en la mitad de la cancha.
Acevedo y Cáceres, las opciones
Partiendo de la base que el plazo vencerá el jueves a las 18, se está trabajando contrarreloj y han surgido un par de nombres más. Uno de ellos es el Jonás Acevedo, que está en Instituto de Córdoba, que ya estuvo en los planes de Colón (a principios de año) y que solamente fue titular en un solo partido de este torneo, pero ingresó en varios desde el banco de suplentes.
Otro de los jugadores apuntado es Franco Cáceres, quien viene de jugar en La Guaira de Venezuela, hizo inferiores en Boca y también vistió las camisetas de Central Córdoba de Santiago del Estero, Nueva Chicago, Ferro y Estudiantes de Buenos Aires. Tiene 26 años y cuenta con el pase en su poder, por lo que podría resultar más accesible desde el punto de vista económico, pues tanto Tomás González como Jonás Acevedo tienen contrato vigente con Estudiantes de Río Cuarto e Instituto, respectivamente.
Por otro lado, al margen de estas gestiones que se están realizando para la llegada de un refuerzo, Delfino prepara el encuentro del domingo a las 17 ante Racing de Córdoba y analiza si mantiene el equipo o si incluye a Franco García en el ataque, acompañando a Bonansea. O bien, en caso de ir por esta segunda opción, que García vaya por izquierda y que Lago juegue de segundo punta con Bonansea, saliendo Garate del equipo.
Budiño; Peinipil, Barrios, Rasmussen y Castet; Marcioni, Lértora, Toledo y Lago; Garate o Franco García y Bonansea, será el equipo sabalero para enfrentar al del Sapito Coleoni en el Miguel Sancho, tratando de enhebrar el cuarto triunfo al hilo y así continuar prendido en los primeros lugares y siempre cerca de Ferro y Morón.
Con Morón, el 5 a las 17
A propósito de Morón, el próximo rival luego de visitar a Racing de Córdoba, el encuentro está confirmado y se jugará el sábado de la semana que viene (5 de setiembre), a las 17 en el Brigadier López. Morón está segundo, un punto por encima de Colón y este fin de semana recibe la visita de San Miguel.
En otro orden, el club anunció que Lucas Cuffia, uno de los arqueros que proviene de las inferiores, firmó su contrato con la institución, sumándose así a otros chicos que comienzan a transitar por la vida profesional. Por su parte, y ya que se habla de arqueros, Tomás Paredes ha perdido terreno luego de una lesión que lo marginó de la consideración de Medrán, primero y de Delfino después. Tomás Giménez es el que viene siendo convocado para ir al banco de relevos.
¿Y el rival del domingo?
Volviendo al encuentro del domingo en la Docta, el director técnico de Racing, Gustavo "Sapito" Coleoni, sabe que no hay margen de error. Pese a las complicaciones institucionales provocadas por una inhibición económica que le impide utilizar a las nuevas incorporaciones, el entrenador apuesta por afianzar la estructura que viene de rescatar una unidad frente a Ciudad de Bolívar.
La premisa táctica del local se centrará en el orden defensivo, la presión alta y una extrema concentración para contener el peso individual del rival. Aunque el once inicial mantiene algunas dudas de último momento en la zona de gestación, el esquema predilecto del cuerpo técnico volverá a ser un equilibrado 4-4-2.
La probable formación del conjunto de Nueva Italia estaría integrada por: Joaquín Mattalía en el arco; una línea de cuatro defensores compuesta por Juan Cruz Argüello, Wilfredo Olivera, Fernando Ferrero y Gianfranco Gianini; en la mitad de la cancha se ubicarán Facundo Curuchet, Alan Olinick, Gonzalo Bustos y Javier Bayk; mientras que la dupla ofensiva estará conformada por el goleador Bruno Nasta y Lautaro Bruno.