Delfino va por la cuarta

Colón, el partido en Córdoba, ¿un retoque? y tres alternativas para sumar por Allende

Iván Delfino dirigió tres partidos y ganó los tres. Viaja a Córdoba con la intención de repetir y confirma el mismo equipo o mete un cambio (García por Garate). A Tomás González (dificilísimo) se le suman Acevedo y Cáceres para suplantar a Allende.