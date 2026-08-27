El empate de Morón en Salta fue una buena noticia para Colón, que logró quedar a un punto del Gallito (segundo en la zona A) y sabiendo que en la fecha siguiente a la del fin de semana, ambos equipos se van a enfrentar en Santa Fe.
Delfino insiste, para ir a Córdoba, con la misma fórmula de San Miguel
“Equipo que gana no se toca”, dice el dicho que a veces se respeta (y otras no). Sin problema de lesionados, Colón va a Córdoba para enfrentar a un rival que pugna por entrar dentro de los ocho del Reducido.
Mientras tanto, Colón afrontará su segundo partido de visitante consecutivo –el domingo a las 17 en el Miguel Sancho de Nueva Italia ante Racing de Córdoba- y Morón recibirá en su estadio a San Miguel, cuando faltan diez fechas para el cierre de la fase regular de este torneo de Primera Nacional que hoy tiene a Ferro (en la zona de Colón) y a Tristán Suárez, en la B, como los que dirimirán el primer ascenso a la máxima categoría.
Recuperación de Darío Sarmiento
La única novedad en Colón es la recuperación de Darío Sarmiento, que últimamente no ha sido tenido en cuenta por una lesión y ahora ya estará a disposición de Delfino. De todos modos, el técnico rojinegro (que dirigió tres partidos y ganó los tres en su retorno al club), tendría decidido mantener a los mismos once que vienen de ganarle a San Miguel.
De ser así, confiará en la dupla Bonansea-Garate en el ataque, tratando de que ambos puedan lograr un buen nivel de complementación y, lo que es más importante, amigarse con el gol. Menos mal –y esta es una virtud- que Colón tiene a alguien que la mete seguido (Lago, el máximo artillero) y volantes con una buena dosis de presencia en el arco rival.
Colón ha conseguido una eficiencia defensiva que lo ubica como uno de los mejores en ese aspecto, algo que es para resaltar. Y Delfino le ha dado orden a una línea de cuatro que se recita de memoria, con Peinipil y Castet por los laterales y con la dupla Barrios-Rasmussen en la zaga, además de Budiño, un arquero que le ha dado seguridad al resto del equipo.
En el medio, Marcioni y Lago son los que abren la cancha y acompañan a los dos “9”, en tanto que Lértora ha vuelto con todo (marcó un gol en Los Polvorines) y Toledo se ha ganado un lugar en el equipo, sacándole el puesto, al menos momentáneamente, a Muñoz y a Antonio.
¿Qué está necesitando?, lo que se busca en el mercado con la salida de Allende a Guaraní de Paraguay: un jugador que arme juego en el medio. Los que se apuntaron se fueron descartando rápidamente (Tomás González y Rosales), se mencionó por allí a Hermoso (el de Acassuso) y el propio presidente rojinegro mencionó que hay otras posibilidades en carpeta y seguramente las estará trabajando con Colotto y con Delfino.
Racing se prepara para enfrentar a Colón
Mientras esto ocurre, Colón irá a Córdoba para jugar ante el Racing del Sapito Coleoni, que tiene tres puntos menos que el último clasificado en la zona y tratará de no perder terreno y conseguir un buen resultado para mezclarse entre los que jugarán el Reducido por el ascenso a Primera, en una provincia –la de Córdoba- que hoy tiene cuatro equipos en la máxima categoría (Talleres, Belgrano, Instituto y Estudiantes de Río Cuarto), quedando Racing fuera de esa posibilidad.
No está de más la mención, pues Racing fue, en su momento un animador de los torneos de Primera e inclusive llegó a ser subcampeón. Esto se dio en el Nacional de 1980, de la mano de Alfio Basile y con un equipo en el que brillaban el Araña Amuchástegui, Gasparini, Aramayo, Ballejo, Coloccini (Osvaldo, el padre de Fabricio), Vivanco y el arquero Ramos, entre otros.
Quien alzó la voz en la previa fue el defensor Marcio Gómez, recientemente elegido por sus compañeros para portar la cinta de capitán tras la salida de Pablo Chavarría. El zaguero no escatimó elogios para el contrincante de turno, pero dejó en claro cuál debe ser la postura de la Academia en su propio feudo.
"Colón es un oponente de jerarquía y un candidato natural de la categoría", reconoció Gómez con madurez, entendiendo el peso específico del "Sabalero" en el certamen. Sin embargo, lejos de achicarse, el futbolista remarcó el potencial del equipo cordobés cuando juega ante su público: "Es un partido hermoso para jugar. Tenemos que hacernos fuertes en nuestra cancha y regalarle una alegría inmensa a nuestra gente que siempre nos apoya".
El defensor también hizo foco en la concentración, un factor que consideran determinante para contrarrestar las armas ofensivas del conjunto santafesino. "Tenemos que estar concentrados al máximo los noventa minutos. Contra esta clase de rivales, el margen de error es cero; cualquier distracción se paga muy caro", sentenció el marcador central albiceleste.
En sintonía con su capitán, el director técnico Gustavo "Sapito" Coleoni también enfatizó la complejidad del compromiso durante la semana. El entrenador advirtió sobre el desequilibrio individual que posee la visita: "La jerarquía de cualquiera de los jugadores de Colón te puede abrir el partido en un remate, en una gambeta o en un cabezazo". No obstante, avisó que Racing no saldrá a especular: "Tenemos nuestras propias armas y trabajaremos el partido para que Colón no la pase bien en Nueva Italia".
La probable formación de Racing sería con Joaquín Mattalia; Juan Argüello, Wilfredo Olivera, Marcio Gómez, Gianfranco Ferrero; Alan Olinick, Gonzalo Rostagno, Germán Díaz, Leandro Fernández; Bruno Nasta y Javier Bayk.