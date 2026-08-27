Mantiene a los dos “9”

Delfino insiste, para ir a Córdoba, con la misma fórmula de San Miguel

“Equipo que gana no se toca”, dice el dicho que a veces se respeta (y otras no). Sin problema de lesionados, Colón va a Córdoba para enfrentar a un rival que pugna por entrar dentro de los ocho del Reducido.