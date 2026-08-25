Este domingo a las 17 en Córdoba

Coleoni espera “on fire” a Colón: el “Sapo” presiona por sus refuerzos

La Academia recibe a un Sabalero agrandado de la mano de Iván Delfino en el Miguel Sancho de Nueva Italia. Sin bajas, el DT rival pide levantar la inhibición en FIFA y usar las caras nuevas contra Colón.