El “Sapito” Gustavo Coleoni, que muchas veces sonó (¿ofrecido o buscado?) por el lado del Barrio Centenario y hasta reconoció que “alguna vez me gustaría dirigir a ese club, que es un grande por su gente”, prepara un partido más que especial contra Colón. Además de la táctica, le hizo un pedido especial a la CD.
Coleoni espera “on fire” a Colón: el “Sapo” presiona por sus refuerzos
La Academia recibe a un Sabalero agrandado de la mano de Iván Delfino en el Miguel Sancho de Nueva Italia. Sin bajas, el DT rival pide levantar la inhibición en FIFA y usar las caras nuevas contra Colón.
El rival: tres refuerzos pero inhibido
Es que Racing de Córdoba, que viene de empatar contra Ciudad de Bolívar como visitante y sueña con meterse en el Reducido, está inhibido en la FIFA, por lo que no puede utilizar por ahora a ninguno de sus refuerzos del mercado de invierno.
Desde hace tiempo, Racing de Nueva Italia figura en la Registration Ban List de la FIFA y recibió una sanción que le impide inscribir nuevos jugadores. La medida comenzó a regir el 19 de mayo de 2026 y se mantene vigente hasta que el club regularice su situación.
La denominada "prohibición de registro" le impide a la "Academia" incorporar y registrar refuerzos mientras la sanción continúe vigente. Este tipo de inhibiciones suele aplicarse por deudas o incumplimientos financieros con futbolistas, clubes o terceros, por lo que Racing deberá resolver el conflicto pendiente para levantar la sanción y volver a operar con normalidad en el mercado de pases.
Las semanas pasaron y el rival sabalero del domingo, Racing de Nueva Italia, continúa sin poder resolver uno de los principales problemas institucionales que condiciona su presente deportivo. A pesar de haber presentado toda la documentación requerida para regularizar la situación, la "Academia" todavía no logró que se levante la inhibición que pesa sobre el club desde hace más de un mes.
La demora tiene un impacto directo en el plantel que dirige Gustavo Coleoni, ya que el club continúa imposibilitado de habilitar a sus incorporaciones para competir oficialmente.
Como consecuencia, Nahuel Sandrone, Cristian Vega y Leandro Mamut están sin problemas físicos ni futbolísticos pero “cancelados” por la FIFA.
“Desde ese primer momento, cuando agarró el equipo, limpió a Centurión y acomodó la campaña, el Sapo le pide al presidente por los refuerzos. Ahora, antes de Colón, redobló la súplica a los dirigentes: su idea es ganar, sumar y entrar al Reducido”, comentan en Nueva Italia.
En la fecha pasada, el equipo de Gustavo Coleoni rescató un empate 1-1 ante Ciudad de Bolívr, pero regresó a Córdoba con la sensación de que pudo llevarse algo más.
Alan Olinick había puesto en ventaja a la Academia, que generó varias oportunidades durante el partido. Sin embargo, Elías Martínez igualó antes del descanso y el resultado no se modificó.
El entrenador valoró la actuación y, sobre todo, la reacción de sus dirigidos después de algunos partidos en los que no habían podido competir de la misma manera. “Mostramos personalidad”, destacó Coleoni, quien remarcó que Racing tuvo más situaciones y mereció quedarse con la victoria.
Con 32 puntos y en el décimo lugar, la Academia todavía tiene posibilidades de meterse en el Reducido. Por eso, el duelo del domingo a las 17 en el Miguel Sancho ante Colón aparece como una oportunidad inmejorable para acercarse a ese objetivo.
En el campamento sabalero, con tres de tres y un segundo ciclo invicto, el entrenador Iván Raúl Delfino tiene a todos los jugadores a disposición, recuperando incluso a Beltrán y esperando el alta para Darío Sarmiento.
Después, viene Morón al Cementerio
Hay que recordar que después de Racing de Córdoba, el Sabalero afrontará una seguidilla “brava”: Deportivo Morón en Santa Fe, Godoy Cruz Antonio Tomba en Mendoza y Los Andes en el Cementerio de los Elefantes.
A propósito de Los Andes, el “Mil Rayitas” de Lomas de Zamora que durante mucho tiempo fue protagonista en la zona donde está el Sabalero. Es que el mundo Los Andes vive momentos de profunda transición. Luego de confirmarse la desvinculación de Leonardo Lemos de la conducción táctica, la dirigencia encabezada por Omar Plaini debió activar un plan de contingencia inmediato para no perder terreno en el campeonato de la Primera Nacional.
Quien ya se encuentra al frente de los entrenamientos del plantel profesional es Sergio Benet. El experimentado formador y actual coordinador general de las divisiones juveniles de la institución asumió de forma interina para brindar estabilidad y aportar su conocimiento del club en este momento complejo.
La danza de nombres para suceder formalmente a Lemos no se hizo esperar. La cúpula dirigencial de Los Andes analiza minuciosamente tres perfiles con amplia trayectoria en el fútbol de ascenso argentino:
Cristian Díaz: un entrenador con experiencia tanto a nivel nacional como internacional. Su perfil estructurado y de fuerte impronta táctica es una de las principales opciones que se manejan en los pasillos de Eduardo Gallardón. Con pasado en Independiente, confeso hincha de Los Andes, pero actualmente se encuentra como director deportivo en Madryn.
José María Bianco: el "Chaucha" es un viejo conocido del fútbol de ascenso, famoso por armar equipos duros, sólidos en defensa y altamente competitivos. Su basta experiencia en situaciones de alta presión lo posiciona como un candidato ideal si se busca un golpe de efecto inmediato. Con una gran experiencia como entrenador en equipos como Arsenal de Sarandí, Quilmes, Temperley, Douglas Haig de Pergamino y Gimnasia de Mendoza, entre otros, actualmente se encuentra sin trabajo y podría ser un firme candidato para conducir a Los Andes.
Walter Marchesi: con un amplio recorrido estratégico en la categoría, Marchesi aparece como una alternativa atractiva debido a su capacidad para potenciar planteles y su detallada lectura del día a día en el torneo. Gran conocedor de la categoría con pasado en Platense, Deportivo Riestra, Nueva Chicago, Atlético Guemes de Santiago del Estero y Deportivo Merlo. Actualmente sin equipo y con un marcado perfil para conseguir el puesto.