Ferro Carril Oeste derrotó 1-0 a All Boys por la fecha 26 de la Primera Nacional y consiguió tres puntos importantes para mantenerse en lo más alto de la Zona A. El partido, disputado en Caballito, quedó marcado por las controversias arbitrales que se sucedieron durante el segundo tiempo.
Con un polémico penal, Ferro ganó y se mantiene primero en la Zona A
El equipo de Caballito se impuso 1-0 con un penal convertido por Emanuel Dening. El encuentro tuvo una expulsión y varias decisiones arbitrales que generaron polémica.
El único gol de la noche llegó a los 10 minutos del complemento. El árbitro Daniel Zamora sancionó penal para Ferro luego de interpretar que Alejo Tabares había tocado con la mano un remate de Sebastián Corda dentro del área.
La decisión generó una fuerte protesta de todo All Boys. Los futbolistas del conjunto de Floresta consideraron que Tabares tenía el brazo pegado al cuerpo y que no había intención en la acción. Zamora, en cambio, entendió que el defensor había saltado con los brazos en una posición antinatural.
Emanuel Dening se hizo cargo de la ejecución y no falló. El delantero cruzó su remate y venció al arquero Nicolás Carrizo para poner el 1-0, resultado que terminó siendo definitivo.
Un partido atravesado por las polémicas
La jugada del penal no fue la única que provocó reclamos. Minutos después del gol, All Boys volvió a pedir una infracción dentro del área de Ferro. Iván Zafarana cayó luego de un agarrón durante una acción ofensiva, pero Zamora decidió no sancionar la falta y ordenó que el juego continuara.
Ferro también tuvo motivos para cuestionar al árbitro. Antes del penal, Mateo Benegas había sido expulsado luego de llegar tarde a una pelota y golpear a Gustavo Turraca. La decisión dejó al conjunto de Caballito con diez jugadores durante buena parte del complemento.
Con un jugador menos, Ferro consiguió sostener la ventaja y cerró una victoria que le permite continuar en la cima. El equipo dirigido por Juan Manuel Sara alcanzó los 52 puntos y amplió a siete unidades la diferencia sobre sus perseguidores, Deportivo Morón y Colón.
Ferro mira hacia el ascenso
El conjunto de Caballito atraviesa una racha positiva y sumó su tercer triunfo consecutivo, luego de las victorias frente a Los Andes y Atlanta. El objetivo es pelear por el ascenso después de más de dos décadas en las categorías del ascenso.
All Boys, en cambio, quedó en una situación más comprometida. El equipo de Floresta ocupa el 14° puesto de la Zona A con 27 puntos y continúa involucrado en la pelea por la permanencia. Llegaba a este encuentro después de haber derrotado 1-0 a Nueva Chicago en el clásico.
Así, Ferro se quedó con una victoria ajustada que le permitió conservar el liderazgo, aunque el resultado quedó inevitablemente asociado a una noche cargada de reclamos, decisiones discutidas y tensión hasta el final.
La tabla