Facundo Farías dejará Estudiantes de La Plata para continuar su carrera en San Lorenzo. Los clubes alcanzaron un acuerdo este martes para concretar la cesión del atacante durante los próximos 12 meses.
Facundo Farías deja Estudiantes y jugará en San Lorenzo por pedido de Gorosito
El delantero surgido en Colón llegará al Ciclón cedido por 12 meses. La operación incluye un cargo de US$150.000 y una opción por el 70% del pase.
El Ciclón pagará un cargo de 150.000 dólares y tendrá una opción de compra de tres millones por el 70% de los derechos económicos. El acuerdo también contempla alternativas de repesca para el conjunto platense.
Cómo se distribuirá el salario
El contrato de Farías fue uno de los principales puntos de la negociación por el monto que percibe en Estudiantes. Las dirigencias acordaron dividir el pago durante el período del préstamo.
San Lorenzo afrontará el 60% del salario, mientras que el Pincha continuará abonando el 40% restante. De esa manera, ambos clubes lograron destrabar la salida del delantero hacia Boedo.
El reencuentro con Gorosito
La incorporación fue solicitada por Néstor Gorosito, quien ya dirigió a Farías durante su paso por Colón. El entrenador había expresado públicamente su interés y lo consideró uno de los mejores futbolistas del medio local.
El santafesino surgió en el Sabalero y formó parte del plantel campeón de la Copa de la Liga 2021. Posteriormente fue transferido al Inter Miami, donde compartió equipo con Lionel Messi antes de sufrir una grave lesión ligamentaria.
Su etapa en Estudiantes
Estudiantes incorporó a Farías a comienzos de 2025 mediante una de las inversiones más importantes de su historia. Sin embargo, el atacante no logró afianzarse como titular durante su paso por La Plata.
El delantero disputó 49 partidos y convirtió dos goles con la camiseta albirroja. En el comienzo del segundo semestre sumó 101 minutos bajo la conducción de Alexander Medina y quedó relegado en la consideración del cuerpo técnico.