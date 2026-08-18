Copa Libertadores 2026

Estudiantes goleó a la Universidad Católica y clasificó a cuartos de final

Con el triunfo, luego de igualar 1-1 en el encuentro de ida, el equipo que conduce el entrenador Alexander Medina espera rival entre Rosario Central y Corinthians de Brasil, que se miden este jueves 20 de agosto a las 21:30 (horario argentino).