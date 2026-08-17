Rosario Central tenía un plan para competir tanto en el plano nacional como en el continental, en esta semana que puede definir muchas cosas en el futuro inmediato del club rosarino. El empate de local del jueves pasado ante Corinthians, por el partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores, obligó al entrenador Jorge Almirón a activar la fase del plan que indicaba que ante Barracas Central, por la quinta fecha del Torneo Clausura, había que poner una formación ciento por ciento alternativa y dejar a los titulares en Rosario descansando y concentrados en la revancha en Brasil. Esta parte de la planificación no pudo salir mejor. Central metió un triunfazo de visitante con los suplentes y Almirón tiene a sus futbolistas principales bien preparados y enfocados para ir a disputar una verdadera batalla deportiva el jueves que viene en San Pablo.
El plan de Almirón salió bien y ahora Central se concentra en la batalla en Brasil
El entrenador “canalla” decidió poner una formación suplente frente a Barracas y los jugadores respondieron con un triunfazo de visitante, que mantiene al conjunto rosarino en los primeros puestos de la Zona B y de la tabla general. Los titulares descansaron y solo piensan en la revancha con Corinthians
Axel Werner; Juan Giménez, Facundo Mallo, Sebastián Zaracho, Elías Verón; Guillermo “Pol” Fernández, Vicente Pizarro, Alexis Soto, Alan Rodríguez; Julián Fernández, Tomás Badaloni. Ese es el equipo titular que puso Almirón este domingo por la noche en la cancha de Barracas Central. Solo el chileno Pizarro repitió de los once que paró el DT “canalla” el jueves pasado en el partido de ida ante Corinthians. Todo un indicio de que Pizarro no será titular en la revancha en Brasil.
Incluso Almirón se dio el gusto de meter a varios chicos de las inferiores del club. En el segundo tiempo ingresaron los pibes Lucas Ramos, Álvaro Guich, Luca Raffin y Valentino Felici. También jugó unos minutos Emanuel Coronel, que ante Corinthians fue uno de los laterales titulares. El aguerrido marcador de punta entró para aguantar el triunfo en los últimos pasajes del encuentro y está en condiciones óptimas de ser titular en San Pablo si Almirón así lo dispone.
La victoria de Central en cancha de Barracas parece mínima en medio de la llave de octavos de final de la Copa Libertadores que está disputando Central ante un gigante como Corinthians. Pero la realidad indica que fueron tres puntos muy importantes, ya que le permiten al “Canalla” escalar al tercer puesto en la tabla de la Zona B del Clausura y a la cuarta ubicación de la tabla anual acumulada, que otorga un título para el primero y varios boletos para las copas internacionales del año que viene.
“Sacamos adelante un partido bravo, son tres puntos muy valiosos. Ahora sí, a recuperarse porque muchos de los que estuvieron hoy les puede tocar otra vez el jueves. A los que se quedaron, seguro valoran mucho este resultado. Este grupo es muy sano, con buenos líderes. Una muestra de ello es lo de Facundo (Mallo), que hacía rato que no jugaba, y fue capitán y una de las figuras”, resumió el técnico Jorge Almirón luego de la gran victoria en cancha de Barracas con el golazo de Alan Rodríguez.
“El jueves hubo mucho desgaste, el tema de jugar de vuelta hoy podía provocar que alguno se resienta. Pero están todos bien. Más allá de que se entrenan todos los días, el trajín del partido se siente”, fundamentó Almirón sobre su decisión de poner una formación alternativa y cuidar a todos los titulares para la revancha de la Copa en Brasil.
“Estoy contento porque no es fácil entrar, sobre todo para los jóvenes. Por eso le doy mucho valor al resultado. Todos tuvieron mucha seriedad y compromiso por la camiseta. Estoy orgulloso con lo que hicieron”, concluyó Almirón. Tenía motivos para estar satisfecho, porque su plan salió perfecto. Ahora, con Di María y compañía descansados y enfocados, Central va por la proeza en San Pablo que le permita meterse entre los ocho mejores de la Copa Libertadores.