Torneo Clausura

El plan de Almirón salió bien y ahora Central se concentra en la batalla en Brasil

El entrenador “canalla” decidió poner una formación suplente frente a Barracas y los jugadores respondieron con un triunfazo de visitante, que mantiene al conjunto rosarino en los primeros puestos de la Zona B y de la tabla general. Los titulares descansaron y solo piensan en la revancha con Corinthians