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Independiente se levantó tras una semana turbulenta y venció 3-1 a Lanús

Lautaro Millán marcó un doblete y Maximiliano Gutiérrez sentenció el partido en el cierre. El Rojo quedó tercero en la Zona A, mientras Jadson Viera siguió el encuentro desde afuera.

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Independiente encontró una respuesta después de días agitados. Con conducción interina de Carlos Matheu y Eduardo Tuzzio, derrotó 3-1 a Lanús como visitante por la quinta fecha del Torneo Clausura y alcanzó los nueve puntos en la Zona A.

La victoria llegó pocos días después de la eliminación 4-0 ante Atlético Tucumán por Copa Argentina y la posterior salida de Gustavo Quinteros. Jadson Viera, anunciado como nuevo entrenador, observó el encuentro antes de asumir formalmente el cargo.

Millán apareció dos veces

El comienzo favoreció a Lanús, que generó las primeras situaciones y hasta estrelló un remate de Dylan Aquino en el travesaño. Independiente respondió poco después y también tuvo un tiro en el palo a través de Mateo Pérez Curci.

A los 36 minutos, Lautaro Millán abrió el marcador tras una jugada que comenzó con un remate rechazado y terminó con asistencia de Santiago Montiel. El volante volvió a aparecer apenas iniciado el complemento para establecer el 2-0.

El doblete convirtió al mediocampista en la principal figura ofensiva del Rojo en una tarde en la que aprovechó sus momentos favorables para lastimar.

Lanús descontó y buscó el empate

El Granate reaccionó rápidamente. A los cinco minutos del segundo tiempo, Allan Wlk recibió una asistencia de Ramiro Carrera y descontó para devolverle suspenso al encuentro.

Desde entonces, el local adelantó líneas y obligó a Rodrigo Rey a intervenir en varias oportunidades. El arquero respondió ante remates de Matías Sepúlveda y Yoshan Valois para sostener la ventaja.

Independiente se replegó durante algunos pasajes, buscó salir rápido de contra y esperó una nueva oportunidad para cerrar el partido.

Gutiérrez liquidó la historia

El tercer gol llegó a los 48 minutos del complemento. Matías Abaldo encabezó una transición y asistió a Maximiliano Gutiérrez, quien definió para establecer el 3-1 definitivo.

En el cierre también fue expulsado Ramiro Carrera por conducta violenta. El resultado dejó a Independiente con nueve unidades y momentáneamente en el tercer puesto de la Zona A, mientras Lanús quedó con seis y fuera de los lugares de clasificación.

El Rojo volverá a jugar el sábado 22 de agosto ante Independiente Rivadavia en Avellaneda. Lanús recibirá dos días más tarde a Argentinos Juniors.

La nueva etapa con Viera

Jadson Viera fue elegido para reemplazar a Quinteros y llega después de su experiencia como entrenador de Nacional de Uruguay, donde fue campeón durante 2025.

El brasileño nacionalizado uruguayo conoce además el fútbol argentino por su etapa como futbolista y como integrante de distintos cuerpos técnicos. Su estreno se producirá con Independiente nuevamente dentro de los puestos de clasificación.

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