Independiente encontró una respuesta después de días agitados. Con conducción interina de Carlos Matheu y Eduardo Tuzzio, derrotó 3-1 a Lanús como visitante por la quinta fecha del Torneo Clausura y alcanzó los nueve puntos en la Zona A.
Independiente se levantó tras una semana turbulenta y venció 3-1 a Lanús
Lautaro Millán marcó un doblete y Maximiliano Gutiérrez sentenció el partido en el cierre. El Rojo quedó tercero en la Zona A, mientras Jadson Viera siguió el encuentro desde afuera.
La victoria llegó pocos días después de la eliminación 4-0 ante Atlético Tucumán por Copa Argentina y la posterior salida de Gustavo Quinteros. Jadson Viera, anunciado como nuevo entrenador, observó el encuentro antes de asumir formalmente el cargo.
Millán apareció dos veces
El comienzo favoreció a Lanús, que generó las primeras situaciones y hasta estrelló un remate de Dylan Aquino en el travesaño. Independiente respondió poco después y también tuvo un tiro en el palo a través de Mateo Pérez Curci.
A los 36 minutos, Lautaro Millán abrió el marcador tras una jugada que comenzó con un remate rechazado y terminó con asistencia de Santiago Montiel. El volante volvió a aparecer apenas iniciado el complemento para establecer el 2-0.
El doblete convirtió al mediocampista en la principal figura ofensiva del Rojo en una tarde en la que aprovechó sus momentos favorables para lastimar.
Lanús descontó y buscó el empate
El Granate reaccionó rápidamente. A los cinco minutos del segundo tiempo, Allan Wlk recibió una asistencia de Ramiro Carrera y descontó para devolverle suspenso al encuentro.
Desde entonces, el local adelantó líneas y obligó a Rodrigo Rey a intervenir en varias oportunidades. El arquero respondió ante remates de Matías Sepúlveda y Yoshan Valois para sostener la ventaja.
Independiente se replegó durante algunos pasajes, buscó salir rápido de contra y esperó una nueva oportunidad para cerrar el partido.
Gutiérrez liquidó la historia
El tercer gol llegó a los 48 minutos del complemento. Matías Abaldo encabezó una transición y asistió a Maximiliano Gutiérrez, quien definió para establecer el 3-1 definitivo.
En el cierre también fue expulsado Ramiro Carrera por conducta violenta. El resultado dejó a Independiente con nueve unidades y momentáneamente en el tercer puesto de la Zona A, mientras Lanús quedó con seis y fuera de los lugares de clasificación.
El Rojo volverá a jugar el sábado 22 de agosto ante Independiente Rivadavia en Avellaneda. Lanús recibirá dos días más tarde a Argentinos Juniors.
La nueva etapa con Viera
Jadson Viera fue elegido para reemplazar a Quinteros y llega después de su experiencia como entrenador de Nacional de Uruguay, donde fue campeón durante 2025.
El brasileño nacionalizado uruguayo conoce además el fútbol argentino por su etapa como futbolista y como integrante de distintos cuerpos técnicos. Su estreno se producirá con Independiente nuevamente dentro de los puestos de clasificación.