Atlético Tucumán golpeó sobre el final y dejó a Estudiantes de Río Cuarto contra las cuerdas

¡SI NO ES CON LA CABEZA, VALE IGUAL! El paraguayo Clever Ferreira siempre gana en el área rival, y en este caso aprovechó un córner sobre el final del partido para poner el 1-0 de Atlético Tucumán ante Estudiantes de Río Cuarto, por el #TorneoClausura.



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