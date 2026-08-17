Atlético Tucumán consiguió este lunes un triunfo importante como visitante al vencer 1-0 a Estudiantes de Río Cuarto por la quinta fecha del Torneo Clausura. El único gol llegó en el tramo final y permitió al equipo tucumano acercarse a los puestos de clasificación.
Atlético Tucumán golpeó sobre el final y dejó a Estudiantes de Río Cuarto contra las cuerdas
El Decano ganó 1-0 con un gol de Clever Ferreira a los 82 minutos, llegó a ocho puntos en la Zona B y complicó aún más al conjunto cordobés en la pelea por la permanencia.
El partido se mantuvo cerrado durante buena parte de la tarde y tuvo pocas situaciones claras. Cuando el empate parecía encaminado, Clever Ferreira apareció a los 82 minutos para romper la paridad y darle los tres puntos al Decano.
Ferreira apareció en el momento justo
La jugada del gol nació en una pelota parada. Tras un tiro de esquina ejecutado desde la derecha, el defensor paraguayo encontró el rebote en el área y sacó un remate que terminó superando al arquero local.
Atlético Tucumán debió afrontar además el cierre con diez jugadores por la expulsión de Ignacio Galván, pero logró sostener la ventaja hasta el pitazo final.
El resultado extendió el buen momento del equipo tucumano, que venía de golear 4-0 a Independiente por la Copa Argentina.
Un golpe duro para el León
Estudiantes de Río Cuarto quedó con cuatro puntos después de cinco fechas y sigue comprometido en la pelea por la permanencia. El conjunto cordobés ocupa la parte baja de la Zona B y arrastra además una situación delicada en la tabla anual y los promedios.
El equipo local había llegado con la necesidad de sumar tras perder 2-1 frente a Independiente Rivadavia, pero volvió a quedarse sin puntos y acumuló su tercera derrota en el certamen.
Para Atlético Tucumán, en cambio, la victoria significó alcanzar los ocho puntos y meterse de lleno en la pelea por los lugares que entregan el pase a los playoffs.
Lo que viene
En la próxima fecha, Atlético Tucumán recibirá a Instituto de Córdoba en el José Fierro, con la intención de sostener la recuperación mostrada en sus últimas presentaciones.
Estudiantes de Río Cuarto volverá a jugar como local y enfrentará a San Lorenzo, en otro compromiso importante dentro de su objetivo de salir de la zona baja.
La quinta fecha dejó así al Decano en crecimiento y al equipo cordobés obligado a reaccionar rápidamente para no perder terreno en la lucha por la permanencia.