Gustavo Quinteros dejó de ser el entrenador de Independiente. La Comisión Directiva resolvió interrumpir su contrato después de la derrota 4-0 ante Atlético Tucumán, que significó la eliminación del Rojo en los octavos de final de la Copa Argentina.
Independiente terminó el ciclo de Quinteros tras la goleada en Copa Argentina
La dirigencia resolvió la salida del entrenador después del 4-0 ante Atlético Tucumán. Hugo Tocalli quedó a cargo de manera interina y ya analizan posibles reemplazantes.
La decisión se tomó este jueves, pocas horas después del encuentro disputado en Rosario. El resultado, el rendimiento del equipo y las declaraciones posteriores del técnico terminaron acelerando una determinación que ya venía siendo evaluada.
Quinteros no pensaba renunciar
Tras la eliminación, el entrenador había asegurado que no tenía intenciones de presentar su renuncia y que pretendía continuar trabajando para revertir el momento deportivo.
Además, volvió a hacer referencia al mercado de pases y a algunos refuerzos que había solicitado y que finalmente no llegaron, una cuestión que también generó diferencias con la dirigencia.
Quinteros tenía contrato hasta diciembre de 2026. Había asumido en septiembre de 2025 después de la salida de Julio Vaccari y había firmado un vínculo hasta el final del mandato de la actual conducción.
Tocalli quedó al frente
Mientras se define al próximo entrenador, Hugo Tocalli quedó a cargo del plantel profesional y dirigirá las prácticas en Villa Domínico.
El experimentado dirigente y formador ya había ocupado ese lugar de manera interina durante 2024, después de la salida de Carlos Tévez.
La conducción de Independiente comenzó ahora a analizar alternativas para definir quién asumirá durante el tramo restante de la temporada.
Los nombres que aparecen
Omar De Felippe es uno de los candidatos que cuenta con respaldo dentro de la Comisión Directiva. El entrenador mantiene un vínculo especial con el club por haber conducido al equipo durante el ascenso a Primera División en la temporada 2013/14.
Rubén Darío Insua también aparece entre las alternativas consideradas. En las últimas horas se sumó además el nombre de Ricardo Gareca, aunque por el momento su candidatura estaría en una etapa más preliminar.
La dirigencia deberá resolver si apuesta por un técnico hasta diciembre o si comienza directamente un proyecto de mayor duración pensando en 2027.
El golpe ante Atlético Tucumán
La derrota frente al Decano fue el resultado que terminó precipitando la salida. Independiente cayó 4-0 y quedó eliminado de la Copa Argentina en una presentación que profundizó los cuestionamientos sobre el ciclo.
El Rojo deberá ahora reorganizar su conducción técnica mientras continúa su participación en el Torneo Clausura, con Tocalli al frente hasta que la dirigencia cierre la contratación del próximo entrenador.