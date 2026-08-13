El club Atlético Tucumán goleo a Independiente por 4-0 y se clasifico a los cuartos de final de la Copa Argentina donde esperará al vencedor entre Aldosivi e Independiente Rivadavia de Mendoza.
Atlético Tucumán goleó a Independiente y avanzó a cuartos de final de Copa Argentina
Con una actuación destacada de Nicolás Laméndola, el "Decano" se impuso con claridad y ahora espera por Aldosivi o Independiente Rivadavia en cuartos.
Los autores de la histórica paliza ante el "Rojo" en cancha de Newell's de Rosario fueron Nicolás Laméndola por duplicado a los 31 del primer tiempo y a los 25 del complemento, mientras que Manuel Brondo y Facundo Nicola pusieron el segundo y tercero respectivamente.
En los 16avos, el "Rojo" derrotó por 2 a 0 a Unión de Santa Fe, con goles del chileno Maximiliano Gutiérrez y Santiago Montiel, encuentro disputado en el mismo estadio que deberá utilizar este miércoles, mientras que el "Decano" goleó por 3-0 a Talleres de Córdoba, con tantos de Renzo Tesuri, Lautaro Godoy y Nicolás Laméndola.
A los 4 minutos la primera aproximación fue del rojo con un remate desde fuera del área por parte de Meza que se desvió en un defensor hacia el córner.
A los 30 minutos Facundo Tello cobro penal para Independiente luego de que Ferreira tocara la pelota con la mano en el área, pero desde los 12 pasos Santiago Montiel estrello su remate en el palo izquierdo del arquero “Decano”, Luis Ingolotti.
Pero como dice el refrán futbolero, “los goles que no se hacen en un arco, se hacen en el otro”, en la jugada siguiente, Nicolás Laméndola abrió el marcador a favor de Atlético Tucumán, con un tiro cruzado ante la salida de Santiago Mele, tras una corrida desde su lado del campo con un pase de Ignacio Galván.
En el complemento los dirigidos por Julio César Falcioni, salieron al campo mucho mejor y aprovechando el shock que transitaba el equipo de Quinteros y a los 4 minutos Brondo amplió el marcador para el “Decano”
Seis minutos más tarde, Franco Nicola convirtió, de manera cruzada, el tercero para que se transforme en goleada con un Independiente sin reacción alguna, tras una recuperar en campo propio, sumado a la conducción y asistencia de Laméndola.
Para coronar un partidazo del equipo y del número 23 -Laméndola-, el mismo marco un golazo al ángulo derecho de Mele, tras un remate desde el vértice izquierdo del área de Independiente.
Laméndola destaca en la goleada
La figura del partido, Nicolás Lamendola se expresó tras la clasificación del “Decano”: “siempre soñé un partido así, estoy muy contento, se pudo sumar y clasificar de fase” además agregó como se fue gestando la goleada: “Desde adentro estábamos haciendo un buen partido, desde el gol es más fácil llevar el partido, en el segundo no sé quién era no era yo entre risas, patee y pudo entrar”
En los cuartos de final de la Copa Argentina deberá enfrentar al ganador entre Aldosivi e Independiente Rivadavia de Mendoza que jugarán el miércoles 26 de agosto en el estadio Florencio Sola de Banfield.
Próximos desafíos para ambos equipos
Por su parte, Independiente sumá su tercera derrota consecutiva, dos anteriores por el Torneo Clausura, ante Vélez y Platense, con esta eliminación mediante goleada deja a la vista el mal momento que atraviesa el club, su próximo desafio será ante Lanús en la "Fortaleza" y podría llevar hinchada visitante para reencontrarse con su gente luego de este partido.