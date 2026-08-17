Instituto fue muy superior, principalmente en el segundo tiempo, y necesitó de un horror defensivo rival para poder marcar la diferencia y ganarle por 1-0 a Central Córdoba, como visitante, por la quinta fecha del Torneo Clausura 2026.
Instituto le ganó a Central Córdoba sobre la hora y trepó a la punta de la zona A
El único gol de la noche en el estadio Madre de Ciudades llegó a los 43 minutos del segundo tiempo, por medio del delantero Facundo Suárez.
El único gol de la noche en el estadio Madre de Ciudades llegó a los 43 minutos del segundo tiempo, por medio del delantero Facundo Suárez.
Con el triunfo, el elenco cordobés trepó a la punta de la zona A, con 12 puntos a partir de cuatro victorias consecutivas, mientras que el “Ferroviario” cortó la seguidilla de dos triunfos y es undécimo en el grupo, con seis unidades.
Un primer tiempo de bajo vuelo contó con apenas dos jugadas de peligro, una por lado. La primera de ellas fue de la visita, a los 15 minutos, con un tiro libre desde el borde del área en el que el delantero Alex Luna buscó un remate bajo al primer palo, que se le fue ancho por muy poco.
Ya en 32 minutos, un centro bombeado al primer palo le quedó al extremo Diego Barrera, que llegó a toda velocidad para definir bajo ante el achique del guardameta Marcos Ledesma, quien pudo desviar con los pies.
Segundo tiempo
Las mejores situaciones fueron protagonizadas por el equipo que dirige Diego Flores, en el complemento. A los 20 minutos, luego de una intensa presión, Alex Luna quedó mano a mano por el costado derecho y cruzó un derechazo bajo, que el arquero Alan Aguerre pudo despejar con el pie derecho.
Ocho minutos más tarde, el carrilero Lucas Sosa hizo una diagonal que le permitió recibir dentro del área rival, por lo que se perfiló de zurdo y abrió el pie para definir, con un tiro apenas ancho que lo hizo agarrarse la cabeza mientras volvía a posición defensiva.
Tras un cabezazo bajo del defensor Leonel Mosevich en el que Aguerre se volvió a imponer, en 35 minutos, la “Gloria” pudo marcar a los 43 del segundo tiempo, cuando el delantero Jeremías Ledesma bajó una pelota dentro del área para Facundo Suárez.
La misma pasó entre las piernas de dos defensores del local, que increíblemente no lograron despejar, y el “9” pudo cruzar un derechazo bajo, que significó el 1-0 final.
Cómo siguen
En la próxima fecha, la “Gloria” visitará a Atlético Tucumán, el sábado 22 de agosto desde las 16, mientras que el conjunto que dirige Sebastián Domínguez, en su tercera experiencia en el fútbol argentino, deberá jugar como visitante ante Tigre, el lunes 24 de agosto a partir de las 19.