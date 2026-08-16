Huracán perdió por 2-0 con Sarmiento en el partido que disputaron esta tarde, en el estadio Eva Perón, por la quinta fecha del Torneo Clausura 2026.
Huracán no aprovechó el empuje del clásico ganado y perdió con Sarmiento por el Torneo Clausura
El conjunto que dirige Facundo Sava se impuso por 2-0, como local, en la quinta fecha del certamen.
El local se impuso con tantos del delantero Junior Marabel, a los 29 minutos del primer tiempo, y del defensor Lucas Suárez, cuando iban 40 minutos de la segunda mitad.
Huracán sufre expulsión y derrota
Además, el “Globo” terminó el partido con un hombre menos tras la expulsión del delantero Jordy Caicedo, a los 21 minutos del segundo tiempo tras una agresión contra el defensor Juan Manuel Insaurralde.
La derrota dejó al conjunto que dirige Diego Martínez en el octavo lugar del grupo B, con siete puntos, mientras que el "Verdolaga" es tercero con nueve unidades, en un excelente inicio de certamen.
Próximos encuentros de ambos equipos
En la próxima fecha, Huracán será local frente a Deportivo Riestra, el sábado 22 de agosto a las 21:00, mientras que el equipo que dirige Facundo Sava recibirá a Estudiantes el domingo 23 de agosto, desde las 14:45.
El primer gol del encuentro fue convertido por el delantero Junior Marabel, a los 29 minutos, cuando el paraguayo se quedó con el rebote del remate previo del extremo Julián Mavilla, que había impactado en un palo, y empujó la pelota al gol.
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A los tres minutos del segundo tiempo Lucas Suárez comenzó a generar peligro, al rematar de cabeza un córner al segundo palo, con un frentazo que dio en el travesaño del arquero Hernán Galíndez, muy cerca del ángulo, antes de irse.
Luego de la expulsión de Jordy Caicedo, que vio la roja por darle un cabezazo al “Chacho” Insaurralde, Sarmiento sentenció el encuentro a los 40 minutos, a través de la pelota parada: un nuevo tiro de esquina buscó la cabeza de Suárez, que esta vez pudo conectar un remate bajo por el primer palo y marcar el 2-0 final.