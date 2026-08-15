Primero fue Malcorra y dio toda la impresión de que se trató de una lesión muscular. Enseguida fue Mosqueira, que fue con cierta debilidad a disputar una pelota dividida y se le “movió” la rodilla y, por último, fue Vargas, que intentó el desborde, llegó hasta el fondo apareado por Realli y cuando quiso meter el centro, ya sobre la raya de fondo de cancha, terminó en el piso con evidente dolor en el tobillo izquierdo.
La otra cara de un Unión que preocupa
Malcorra, Mosqueira y Vargas se fueron prematuramente de la cancha por lesiones. Es el otro saldo negativo de un sábado gris en el cielo y negro en la imagen que dejó el equipo de Madelón.
Los dos primeros salieron reemplazados (entraron Luna Diale y Giaccone), mientras que Vargas aguantó hasta el cierre de la etapa inicial (faltaban un par de minutos nada más) para no gastar la totalidad de las ventanas de cambio. En el entretiempo, Madelón ordenó el ingreso de Pintado en lugar de Lautaro Vargas, quedándole una última ventana que aprovechó con las otras dos modificaciones que le permitía el reglamento, cuando ingresaron Eric Ramírez y Misael Aguirre.
Las tres lesiones son para observar en el transcurso de la semana. Malcorra es una gran duda teniendo en cuenta que fue muscular (iban apenas 15 minutos), lo de Mosqueira se deberá observar con el correr de las horas y lo de Vargas, si es tobillo, también es para que se analice con el paso de los días.
Unión volverá a jugar el viernes que viene en carácter de visitante y será en Mar del Plata, ante Aldosivi, en un momento duro, con tres derrotas en cinco partidos, dos de ellas en forma consecutiva y una actuación muy mala, que dejó una marcada preocupación.