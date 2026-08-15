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Duro y terminante

Madelón: "No me siento identificado con el partido que jugamos"

El DT tatengue fue muy autocrítico luego de la derrota y la floja actuación

Madelón y Gorosito | Unión-San Lorenzo | Estadio Pedro Bidegain. Foto: Juan Manuel FogliaMadelón y Gorosito | Unión-San Lorenzo | Estadio Pedro Bidegain. Foto: Juan Manuel Foglia
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Leo Madelón fue claro y contundente cuando se refirió a la actuación de su equipo. "No me siento para nada identificado con la actuación del equipo en este partido", señaló el técnico tatengue, visiblemente disconforme con su equipo.

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"Si tengo que cambiar jugadores, cambiaré. No lo digo enojado, es lo que pienso y los jugadores también saben que hoy no estuvimos nunca en partido", agregó el entrenador rojiblanco.

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También señaló que "San Lorenzo ganó con lo justo, pero hizo lo que debía hacer para ganar el partido".

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