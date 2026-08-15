Leo Madelón fue claro y contundente cuando se refirió a la actuación de su equipo. "No me siento para nada identificado con la actuación del equipo en este partido", señaló el técnico tatengue, visiblemente disconforme con su equipo.
Duro y terminante
Madelón: "No me siento identificado con el partido que jugamos"
El DT tatengue fue muy autocrítico luego de la derrota y la floja actuación
Madelón y Gorosito | Unión-San Lorenzo | Estadio Pedro Bidegain. Foto: Juan Manuel Foglia
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"Si tengo que cambiar jugadores, cambiaré. No lo digo enojado, es lo que pienso y los jugadores también saben que hoy no estuvimos nunca en partido", agregó el entrenador rojiblanco.
También señaló que "San Lorenzo ganó con lo justo, pero hizo lo que debía hacer para ganar el partido".
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