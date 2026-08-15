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La previa en vivo: Unión visita a San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro

El encuentro se disputa desde las 14:30 horas por la fecha 5 del Torneo Clausura de la Copa de la Liga.

Unión visita a San Lorenzo por la 5ta. fecha del Grupo B de la Copa de la Liga. Crédito: El Litoral. Unión visita a San Lorenzo por la 5ta. fecha del Grupo B de la Copa de la Liga. Crédito: El Litoral.
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Unión se enfrenta este sábado por la siesta ante San Lorenzo de Almagro por la fecha 5 del Torneo Clausura de la Copa de la Liga Profesional de fútbol de AFA.

El encuentro se disputa desde las 14:30 horas en el Estadio Pedro Bidegain, “Nuevo Gasómetro”.

Minuto a minuto

12:57 / Sáb. 15.08.2026
12:33 / Sáb. 15.08.2026
12:32 / Sáb. 15.08.2026

Los antecedentes más recientes

El último cruce entre ambos fue el 13 de febrero de este año, con empate 0 a 0 en el 15 de Abril.

La última vez que se cruzaron en el Nuevo Gasómetro fue el 5 de febrero de 2024 con empate también sin goles.

12:30 / Sáb. 15.08.2026

Cómo llega cada uno

Unión viene de caer como local ante Central Córdoba de Santiago del Estero por 2 a 1 en el 15 de Abril, quedando fuera de la zona de clasificación a octavos, parcialmente.

San Lorenzo tampoco tuvo una fecha 4 para el recuerdo ya que viene de perder por 2 a 0 el clásico ante Huracán como local y se ubica en la última posición del grupo.

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