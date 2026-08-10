Leo Madelón reconoció las falencias que tuvo el equipo y justificó la “calentura” con la que se fue la gente. “En un ratito favorable, nos dieron vuelta un partido que había que liquidarlo; y cuando no se liquidan los partidos, pasan estas cosas”, señaló el técnico.
Madelón, luego de la derrota: “Entiendo a la gente si se fue caliente”
El entrenador tatengue asumió culpas, dijo que “somos un equipo noble pero eso nos lleva a que nos lleguen mucho” y que “hay que pagar la deuda haciendo un buen partido en cancha de San Lorenzo”.
“No es una noche negra, ellos lo jugaron bien apretado, nos controló los costados, pero íbamos ganando y no lo liquidamos. Me hago cargo de esto, lo perdió Unión al partido. Quizás me equivoqué yo. Dos errores y nos hicieron los goles. Como digo siempre, el que mueve la red es el que gana. Y la movió Central Córdoba”, agregó el entrenador rojiblanco.
“Me deja tranquilo que hay línea de juego, más allá de que puede haber algún error individual o colectivo. Hoy parecía que íbamos ganando y que el segundo o el tercero llegaba, pero hay que cerrarlos a los partidos. Se lo dije a los muchachos. Y eso lo tenemos que entender”, dijo Madelón en la fría noche de lunes.
Sobre las situaciones que marró Aguirre, dijo que “Misael tiene 18 años, no hay que caerle, nos ayudó en estos partidos hasta que Estigarribia se ponga bien. Era para ganar 2 a 0 o 3 a 0 y lo perdimos. Pero no es culpa de Misael”, agregando que “hay un mercado que manda, yo no puedo hacer nada pero pienso que no se va a mover y no se irá nadie más”.
“Tenemos jugadores que pasan mucho al ataque y eso hace que demos ventajas. Está bien que la gente se vaya caliente, la entiendo”, agregó Madelón.
Sobre el rendimiento defensivo, admitió que no se está jugando bien en ese aspecto: “Nos están llegando mucho, somos muy nobles, hablé con Mansilla estas cosas. Es un equipo con juventud que peca de atacar y eso, a veces, como hoy, nos lleva a perder. Soy responsable de estas cosas”, dijo el entrenador rojiblanco. “Yo tengo un dolor fuerte por este partido, me voy a acobachar estos días y a tratar de ganarle a San Lorenzo. Hay que pagar la cuenta rápido y eso será el sábado frente a un grande que llega golpeado y que seguramente llenará la cancha por orgullo. Hay que ir a trabajar el partido con San Lorenzo con mucha inteligencia”.
En la parte final de la charla con la prensa, Madelón señaló que “miré algo de Belgrano, de cómo trabajó el partido con Banfield. Y la conclusión que saqué es que con muy poco, definió el partido. Y nosotros pecamos de ingenuos, a veces atacamos demasiado pero eso no nos permite liquidar los partidos. A mí me gusta que el equipo vaya para adelante. Yo podría jugar a otra cosa, pero no es mi idea, que es la de un juego ofensivo. A veces sale, otras no”.
Concluyó señalando que “en el entretiempo les dije lo que podía pasar, que no estábamos cerrando el partido, y lamentablemente pasó. Nosotros erramos y un par de distracciones nos dejaron con las manos vacías”.