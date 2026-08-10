En 3 minutos se lo dieron vuelta

Unión no lo liquidó, no lo manejó y lo terminó regalando

Ganaba sin hacer demasiado, pero lo suficiente para merecer la victoria parcial. Arrancó bien el segundo tiempo, pudo convertir algún gol más pero en una ráfaga, Central Córdoba se aprovechó de las ventajas defensivas de Unión para dar vuelta el resultado. La gente se fue disgustada.