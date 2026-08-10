Unión recibe este lunes por la noche a Central Córdoba de Santiago del Estero por la fecha 4 del Torneo Clausura de la Copa de la Liga Profesional de fútbol de AFA.
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Unión y Central Córdoba empatan sin goles en el 15 de Abril: seguí el minuto a minuto
El Tatengue se enfrenta al Ferroviario desde las 21:15 horas por la cuarta fecha del Torneo Clausura de la Copa de la Liga.
Unión-Lanús | Estadio 15 de Abril. Foto: Fernando Nicola
El encuentro se disputa desde las 21:15 horas en el estadio 15 de Abril de la ciudad de Santa Fe con transmisión de ESPN Premium.
Minuto a minuto
21:21 / Lun. 10.08.2026
6' PT: Sequeira le pegó una patada en la cara a Pittón y el árbitro no pitó nada
20:49 / Lun. 10.08.2026
Formaciones listas
Madelón va con lo habitual, menos Ayala por lesión. Mansilla; Vargas, Rodríguez, Ludueña y Pittón; Palacios, Menossi, Mosqueira y Malcorra; Aguirre y Tarragona
Central Córdoba forma de la siguiente manera: Aguerre; Martínez, Maciel, Mansilla y Cáceres; Vera, Tijanovich, Sequeira, y González; Barrera y Santos
19:30 / Lun. 10.08.2026
Cambio en Unión
Lucas Ayala no habría reaccionado de buena forma a la activación y entraría Bruno Pittón en su lugar como lateral izquierdo.
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