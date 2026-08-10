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Unión y Central Córdoba empatan sin goles en el 15 de Abril: seguí el minuto a minuto

El Tatengue se enfrenta al Ferroviario desde las 21:15 horas por la cuarta fecha del Torneo Clausura de la Copa de la Liga.

Unión-Lanús | Estadio 15 de Abril. Foto: Fernando NicolaUnión-Lanús | Estadio 15 de Abril. Foto: Fernando Nicola
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Unión recibe este lunes por la noche a Central Córdoba de Santiago del Estero por la fecha 4 del Torneo Clausura de la Copa de la Liga Profesional de fútbol de AFA.

El encuentro se disputa desde las 21:15 horas en el estadio 15 de Abril de la ciudad de Santa Fe con transmisión de ESPN Premium.

Minuto a minuto

21:21 / Lun. 10.08.2026

6' PT: Sequeira le pegó una patada en la cara a Pittón y el árbitro no pitó nada

21:15 / Lun. 10.08.2026

Arrancó el partido

20:49 / Lun. 10.08.2026

Formaciones listas

Madelón va con lo habitual, menos Ayala por lesión. Mansilla; Vargas, Rodríguez, Ludueña y Pittón; Palacios, Menossi, Mosqueira y Malcorra; Aguirre y Tarragona

Central Córdoba forma de la siguiente manera: Aguerre; Martínez, Maciel, Mansilla y Cáceres; Vera, Tijanovich, Sequeira, y González; Barrera y Santos

20:55 / Lun. 10.08.2026
19:30 / Lun. 10.08.2026

Cambio en Unión

Lucas Ayala no habría reaccionado de buena forma a la activación y entraría Bruno Pittón en su lugar como lateral izquierdo.

19:29 / Lun. 10.08.2026

El vestuario listo

19:16 / Lun. 10.08.2026

Los convocados de Central Córdoba

19:15 / Lun. 10.08.2026

Los convocados de Unión

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