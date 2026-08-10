Unión perdió 2-1 contra Central Córdoba en el Estadio 15 de Abril de Santa Fe, por el fin de la segunda fecha de la Zona A del Torneo Clausura 2026.
Fecha 4
Así quedó la tabla del Torneo Clausura tras la derrota de Unión
El Tate y el Ferroviario se enfrentaron en el Estadio 15 de Abril de Santa Fe. El resultado fue 2-1.
Unión-Central Córdoba | Estadio 15 de Abril. Foto: Matías Pintos
El equipo de Leonardo Madelón inició el segundo semestre con una formación renovada y varios juveniles entre los titulares. De esta manera, el conjunto santafesino quedó 10mo en la tabla de su zona.
Así quedaron las posiciones
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