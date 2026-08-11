Tras el duro golpe sufrido en el clásico frente a Huracán, San Lorenzo vive momentos de extrema turbulencia. La derrota en Parque Patricios desató un hervidero en el Nuevo Gasómetro, donde los hinchas expresaron su hartazgo al ritmo del "que se vayan todos" y dirigieron sus reclamos no solo hacia la entrega del plantel, sino de forma implícita a la cúpula dirigencial por la frágil situación económica e institucional del club.
El rival de Unión y una frase de su técnico: “Por más que venga Pelé, necesito tiempo”
San Lorenzo es una hoguera, perdió el clásico de local, los jugadores se fueron insultados por la gente y el sábado espera por el Tate, que también llega con una derrota a cuesta.
En medio de este clima tenso y con el margen de error agotado, el equipo conducido por Néstor Gorosito apunta a cambiar la imagen este sábado cuando reciba a Unión por la quinta fecha del Torneo Clausura.
Unión busca recuperarse en el torneo
Por el lado de Unión, el plantel volvió al trabajo este martes por la mañana y se espera la recuperación total de Lucas Ayala, quien concentró para el partido de este lunes con Central Córdoba pero Madelón prefirió dejarlo afuera y poner a Bruno Pittón, que estaba en un ciento por ciento, para marcar el lateral izquierdo.
Otro de los jugadores que se retiró con un fuerte dolor fue Lucas Menossi, mientras que Marcelo Estigarribia entró en el segundo tiempo y puede ser una opción para la visita de este sábado al Nuevo Gasómetro.
Cambios obligados en San Lorenzo
Por el lado de San Lorenzo, para este compromiso con el Tate, el entrenador se ve obligado a meter mano pesada en la formación por suspensiones y lesiones. El cambio más obligado estará en el arco: tras la expulsión de Orlando Gill en el clásico —quien además atraviesa horas clave con ofertas sobre la mesa para emigrar al exterior—, Facundo Altamirano asumirá la titularidad bajo los tres palos.
El panorama en la enfermería tampoco da tregua. Nahuel "Perrito" Barrios inició su extensa recuperación de ocho meses tras operarse de manera exitosa, mientras que Facundo Gulli realiza kinesiología por una distensión. A ellos se suman Ezequiel Herrera, Nahuel Arias, Gastón Hernández y Ezequiel Cerutti, quienes continúan marginados haciendo tareas diferenciadas.
Dentro de las pocas noticias favorables para el DT, Manuel Insaurralde y Gonzalo Abrego sumaron minutos de fútbol a la par del grupo, mientras que las habilitaciones de Danilo Arboleda y Martín Río le permiten al cuerpo técnico barajar opciones para reestructurar la última línea y el medio.
El duelo ante el Tatengue, marcado por el estricto examen que le tomará la tribuna al equipo, se disputará este sábado 15 de agosto desde las 14.30 en el estadio Pedro Bidegain.
Mientras tanto, Néstor Gorosito quedó en el centro de la escena después de la derrota 2-0 de San Lorenzo ante Huracán. El clásico dejó al equipo golpeado y volvió a poner en discusión la continuidad del entrenador, pero Pipo fue contundente cuando le preguntaron si tiene fuerzas para continuar al frente del equipo.
“¿Fuerzas para seguir? Hace quince días empezó el campeonato, si no tengo fuerzas con quince días… Se necesita tiempo de trabajo. Por más que venga Pelé, se necesita tiempo de trabajo. Así de simple”, sostuvo Gorosito, uno de los grandes ídolos de la hinchada azulgrana, formando una dupla fantástica con el Beto Acosta, el ex delantero surgido en Unión.
El técnico hizo hincapié en el poco tiempo que lleva trabajando con el plantel y pidió paciencia para poder desarrollar su idea. Gorosito asumió hace apenas unas semanas y ya disputó varios partidos entre el Clausura y la Copa Argentina.
Sin embargo, los resultados no acompañaron. San Lorenzo quedó eliminado de la Copa Argentina frente a Deportivo Riestra por penales y, en el campeonato, consiguió una victoria ante Gimnasia de Mendoza, además de sufrir derrotas frente a Lanús, Central Córdoba y Huracán.
La caída ante el Globo, además, tuvo un peso especial por tratarse del clásico y por la forma en la que reaccionó el público del Pedro Bidegain. Durante el encuentro aparecieron silbidos y, tras el resultado, los hinchas expresaron su enojo con fuertes cánticos contra la dirigencia y el presente general del club.
En ese contexto, Gorosito dejó clara su postura: considera que necesita tiempo de trabajo para cambiar la realidad futbolística de San Lorenzo y no piensa que los resultados de apenas quince días de competencia deban definir su continuidad.
Ahora, el entrenador tendrá una nueva oportunidad para intentar cambiar la imagen del equipo. El próximo desafío será ante Unión, nuevamente en el Pedro Bidegain, en un partido que estará marcado por el clima que tendrá el estadio y por la reacción de los hinchas después de la derrota en el clásico.
Ofertas por Orlando Gill desde Europa
A propósito de la posibilidad de que Orlando Gill, el arquero de la selección paraguaya, figura en el último Mundial, abandone San Lorenzo, el mercado de pases lo vuelve a poner en el centro de la escena. San Lorenzo recibió una oferta formal del Lille de Francia por el arquero paraguayo, que ya despertó el interés de distintos clubes europeos.
La propuesta llegó de manera concreta y es inferior a la cláusula de rescisión de Gill, que es de 8 millones de dólares. Según pudo saber el sitio Mundo Azulgrana, el ofrecimiento del conjunto francés no alcanza esa cifra.
Guillermo Franco, integrante del Departamento de Fútbol de San Lorenzo, mantuvo una primera reunión para avanzar sobre la propuesta y, en la actualidad, la dirigencia se encuentra analizando los términos de la oferta.