Pipo Gorosito en el “paredón”

El rival de Unión y una frase de su técnico: “Por más que venga Pelé, necesito tiempo”

San Lorenzo es una hoguera, perdió el clásico de local, los jugadores se fueron insultados por la gente y el sábado espera por el Tate, que también llega con una derrota a cuesta.