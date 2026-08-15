Flojísima actuación del Tate

Unión jugó el peor partido ante un rival que solamente corrió y metió

Bajo amenaza, San Lorenzo estuvo obligado a jugar de atropellada. Frente a ese panorama, la respuesta de Unión fue casi nula. Sin juego, atacando casi nada y otra vez dejándole la posibilidad al rival para que le convierta por la falta de manejo de la situación. Una derrota que preocupa.