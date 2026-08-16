Con Aldosivi en la mira

Unión, la calentura y las advertencias de Madelón luego del “desastre de Boedo”

La falta absoluta de respuesta de un Unión desconocido, hace que el técnico meta mano de verdad en el equipo. “Si no te gusta lo que estás recibiendo, prestá atención a lo que estás emitiendo”, dijo Madelón. A prestar atención con el desarrollo de la semana.