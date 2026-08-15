Enviado Especial a Buenos Aires
Unión, el plantel al día, la donación de Mosqueira y el recuerdo de Ignomiriello
El cobro de los pases de Del Blanco y Profini no sólo permitieron pagar las inhibiciones, sino que los jugadores estén al día. Gran operativo policial en el Bajo Flores. Miguel Ignomiriello, recientemente fallecido, fue técnico de los dos y con él, Unión le ganó por primera vez de visitante a San Lorenzo.
La concreción del pago por la venta de Mateo Del Blanco y Rafael Profini, posibilitó no solo que se puedan levantar las dos inhibiciones que pesaban sobre el club, sino también poner al día al plantel profesional. De acuerdo a lo que pudo averiguar El Litoral, desde hace unos quince días que los jugadores están al día en el cobro de haberes y premios.
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“Es algo que quería que se hiciera público porque por ahí se resigna dinero personal que uno puede utilizar para hacer proyectos, hacer un montón de cosas. Es un dinero muy importante”, reconoció Joaquín Mosqueira en el programa oficial del club, a propósito de su decisión de donar el porcentaje del pase a Talleres para las inferiores. Cuando apareció la posibilidad de que ese porcentaje de su transferencia fuera destinado a las formativas, el jugador aseguró que “no dudé en tomar la decisión” y agregó que “cuando me hablaron de la posibilidad no lo dudé, porque Unión es el club que a mí me permitió estar de nuevo en el ámbito de AFA”, dijo el volante, que ahora retornó a la institución.
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De los entrenadores en común que tuvieron Unión y San Lorenzo, hay uno que se destaca por encima de todos y es Juan Carlos Lorenzo, bicampeón con San Lorenzo en 1972 y DT de Unión en aquel equipo de estrellas que se formó en 1975. Pero hay uno que merece destacarse, pues falleció recientemente a la edad de 99 años. Ignomiriello fue entrenador de Unión en 1978, cuando tomó un equipo que venía de una temporada bastante floja en 1977 y allí empezó el repunte que se cristalizó de la mano de Reynaldo Volken, cuando al club lo presidía el escribano Rubén Neme en su carácter de síndico, un hombre que hizo mucho por la institución en aquel momento, cuando tomó las riendas del club tras la salida de Armando Capello y antes del regreso de Súper Manuel Corral a la presidencia del club.
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Es impresionante la cantidad de nombres de jugadores en común entre ambos clubes. Otro emblema de ambos clubes es Leonardo Madelón, que se dio el gusto de jugar y dirigir en los dos. Su historia en Unión es archi conocida, pero en San Lorenzo formó parte de aquel famoso equipo de “Los Camboyanos”, que llegaron a jugar Copa Libertadores cuando el club deambulaba por distintos escenarios al haberse quedado sin estadio a finales de la década del 70.
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En este rubro, el de jugadores en común, se destacan los mediocampistas. Por ejemplo, se podría armar un mediocampo con Roberto Espósito, la Oveja Telch, Victorio Nicolás Cocco y Leo Madelón o Miguel Angel Tojo, que tuvieron muy buenos rendimientos en los dos clubes. También se podría agregar a Suñé y a Marchetti, pero el paso de ambos por San Lorenzo no fue tan destacado. En cambio, el Gringo Scotta fue muchísimo más importante en San Lorenzo (un gran goleador) que en Unión. Precisamente, en San Lorenzo, Scotta tuvo un año extraordinario que fue el de 1975, cuando convirtió 60 goles en ese año y marcó un record que aún continúa vigente en el fútbol argentino y será muy difícil de alcanzar.
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Teniendo en cuenta los hechos acontecidos en la práctica del jueves en San Lorenzo, cuando un grupo de hinchas se dio cita en el entrenamiento, dialogó con un par de referentes del plantel (luego también lo hizo con Pipo Gorosito, el técnico) y exigió un “listado” de aquellos jugadores que no querían jugar más en el club, desde muy temprano se observó una nutrida presencia policial en el Nuevo Gasómetro para evitar incidentes. El clima, naturalmente, no era el mejor y por lo tanto se agudizaron las medidas preventivas por parte de la policía de la ciudad de Buenos Aires.
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Orlando Gill, el muy buen arquero de San Lorenzo, expulsado en el clásico ante Huracán por una agresión a Lucas Blondel, jugador del Quemero, fue suspendido provisoriamente por el Tribunal de Disciplina de la AFA. Según el Boletín, "se lo autoriza a presentar su defensa por escrito". En San Lorenzo se especula que el clásico con el Globo fue el último encuentro de Gill, porque es muy probable que sea transferido, luego de sus excelentes actuaciones en el último Mundial.
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El club informó, durante la semana que finaliza, la firma del primer vínculo contractual con el delantero Valentín Cerrudo, quien ingresó en el segundo tiempo del partido con Platense y fue el protagonista de la jugada que terminó en penal a favor de Unión, que luego convirtió Cristian Tarragona en gol. Es uno de los jugadores que proviene de la reserva y que tuvo la oportunidad de debutar en el primer equipo, el mismo día que lo hicieron Fagioli y Ayala.
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La estadística en los 70 partidos que jugaron Unión y San Lorenzo (todos en Primera) favorece al equipo de Boedo (hoy con estadio en el Bajo Flores) pero por poco. San Lorenzo ganó 28 partidos, Unión 22 y empataron los 20 restantes. El último triunfo de Unión fue en 2024 (2 a 1 en el 15 de Abril) y la última victoria azulgrana fue en 2023 (1 a 0 en el Nuevo Gasómetro).
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La última victoria del Tate en la cancha de San Lorenzo fue hace quince años, cuando el equipo que dirigía Frank Kudelka dio cuenta del conducido por el Turco Omar Asad por 1 a 0 con un golazo de Paulo Rosales de media distancia. Anteriormente, Unión había ganado de visitante por 2 a 0 en el 2003, año del descenso rojiblanco, con un gol de Pablo Islas y el otro de Luciano Leguizamón.
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La primera victoria de Unión como visitante fue en 1978 y justamente el entrenador rojiblanco era el recientemente fallecido Miguel Ubaldo Ignomiriello. El resultado fue 2 a 0 y los goles de Unión fueron convertidos por otro que ya no está: Oscar Víctor Trossero. Los 11 del Tate fueron Biasutto; Hugo López, Baudillo Jáuregui, Merlo y Bottaniz; Regenhardt, Pitarch y Ribeca; Arroyo, Eduardo Sánchez y Trossero. Luego entró la Oveja Telch en el equipo santafesino. El técnico de San Lorenzo era otro de los nombres en común que tienen los dos clubes: Roberto Resquín.
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Hace unos días, Encuentro Unionista tuvo una reunión de trabajo en la que se empezó a trabajar en varias áreas, a saber: Institucional y Jurídica, Innovación educativa y cultural, Deportes, Disciplinas y básquet, Marketing y Comunicación, Fútbol Formativo y Femenino, Infraestructura y Obras, Juventudes y Fútbol Profesional.