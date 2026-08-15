Apuntes desde el Nuevo Gasómetro

Unión, el plantel al día, la donación de Mosqueira y el recuerdo de Ignomiriello

El cobro de los pases de Del Blanco y Profini no sólo permitieron pagar las inhibiciones, sino que los jugadores estén al día. Gran operativo policial en el Bajo Flores. Miguel Ignomiriello, recientemente fallecido, fue técnico de los dos y con él, Unión le ganó por primera vez de visitante a San Lorenzo.