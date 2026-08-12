¿Cambia o mantiene los 11?

Madelón juega al misterio: no dio pistas de los titulares para visitar el sábado a San Lorenzo

En la práctica de este miércoles Leo le dio minutos de fútbol a los suplentes con el objetivo de nivelar las cargas. Ayala trabajó a la par y se perfila para volver en lugar de Pittón. Luna Diale tiene chances de estar desde el arranque: ¿Sale Malcorra?