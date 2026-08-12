Dándole continuidad a una breve pero muy exigente semana de trabajo previa a la visita del sábado al Nuevo Gasómetro, el plantel tatengue que conduce Leonardo Carol Madelón realizó este miércoles una nueva sesión de entrenamientos en el predio Casa Unión. Allí, el grupo trabajó dividido en dos, con los habituales titulares haciendo tareas físicas y en espacios reducidos y los que no vieron acción (o tuvieron pocos minutos en cancha) ante Central Córdoba sumando tiempo de juego ante el divisional de reserva que dirige Alejandro Trionfini y que ayer empató sin goles con Sarmiento en Junín.
Madelón juega al misterio: no dio pistas de los titulares para visitar el sábado a San Lorenzo
En la práctica de este miércoles Leo le dio minutos de fútbol a los suplentes con el objetivo de nivelar las cargas. Ayala trabajó a la par y se perfila para volver en lugar de Pittón. Luna Diale tiene chances de estar desde el arranque: ¿Sale Malcorra?
La principal novedad que dejó el ensayo en el predio ubicado a la vera de la Autovía 19 fue la presencia y el trabajo con absoluta normalidad de Lucas Ayala, el lateral izquierdo que inició el Clausura como titular en remplazo de Mateo Del Blanco pero que fue preservado en el partido del lunes por una sobrecarga muscular. En óptimas condiciones desde lo físico, el nacido en Santa Clara de Buena Vista volvería a estar desde el inicio en reemplazo de un Bruno Pittón que cumplió pero sin destacarse frente a los santiagueños.
Con esa variante lógica en el fondo, y la continuidad de Mansilla, Vargas, Maizon y Ludueña en el arco y la última línea respectivamente, las incógnitas pasan por la conformación del mediocampo y el ataque. En este sentido, queda en evidencia que en Madelón y el cuerpo técnico quedó una sensación de conformismo con el rendimiento ante Central Córdoba, aunque también la certeza de que hay puntos por corregir si se pretende seguir creciendo como equipo y dar el golpe en cancha de San Lorenzo.
¿Sale el 10?
Con la mira puesta en el partido ante los dirigidos por “Pipo” Gorosito, es un hecho la continuidad en el 11 inicial de Julián Palacios y Lucas Menossi, 2 de las figuras que tuvo el tate en la derrota del lunes. El tercero con puesto asegurado es Joaquín Mosqueira, quien está lejos de su mejor versión por es el responsable del equilibrio y de los relevos en un equipo con mucha vocación ofensiva.
Ante este panorama, el interrogante pasa por la continuidad de Ignacio Malcorra en el carril izquierdo. A sus 39 años, Nacho no ha tenido en los últimos cotejos el peso específico que pretende Madelón, sin ser preponderante en ataque ni el despliegue necesario para colaborar con el lateral a la hora del retroceso. Si bien Leo destacó la labor del 10 en cada conferencia de prensa, por estas horas se analiza la chance de que ceda su lugar a Luna Diale para ser una opción ingresando en el complemento, con menos minutos por jugar, el rival desgastado y el partido abierto. De concretarse el ingreso del ex Boca y Platense, se ubicaría como carrilero por el sector zurdo, con compromiso ofensivo pero también con la orden de colaborar con Ayala en la función defensiva.
¿Quién acompaña a “Tarra”?
Pasando a la dupla ofensiva, y como sucedió en la previa del duelo con los santiagueños, hay una certeza y una incógnita. La fija es la continuidad del capitán Cristian Tarragona, quien estuvo lejos del gol en los últimos partidos pero fue importante para el equipo por su presencia y su despliegue en todos los aspectos del juego.
La duda tiene que ver con la continuidad del juvenil santotomesino Misael Aguirre o el ingreso en su lugar de Marcelo Estigarribia. El futbolista que tuvo un paso por las inferiores de Colón viene de tener una noche negra ante Central Córdoba, fallando un gol insólito que derivó en el llanto desconsolado cuando fue suplantado por Madelón. La ineficacia del pibe en los 4 partidos que lleva jugados como titular en el Clausura, y la puesta a punto de un Estigarribia que viene evolucionando favorablemete de la lesión de tobillo que lo marginó de parte de la pretemporada y el inicio del torneo, abre la opción de la variante para ir el sábado al Gasómetro.
Pasando en limpio, con un par de entrenamientos por delante antes de viajar a Buenos Aires para esperar por el choque ante el ciclón, la probable de Unión sería con Mansilla; Vargas, Maizon, Ludueña y Ayala; Palacios, Menossi, Mosqueira y Luna Diale o Malcorra; Tarragona y Estigarribia o Aguirre.
Rey Hilfer el árbitro, Ceballos el VAR
Otro de los protagonistas que están confirmados para el partido del sábado en el Bajo Flores es Leandro Rey Hilfer, quien fue designado este martes por la AFA para impartir justicia en el choque entrte San Lorenzo y Unión por la quinta fecha de la Zona A en el Torneo Clausura de la Liga Profesional. Además, será Diego Ceballos el responsable de la cabina del VAR en el predio de Ezeiza. A estos nombres hay que sumarle a Maximiliano Del Yesso y Lucas Ripoli como asistentes, mientras que Lucas Comesaña será el cuarto árbitro y Carla López la AVAR.
El historial de Rey Hilfer con Unión cuenta con 10 antecedentes con saldo positivo para el equipo tatengue. En total, son 4 triunfos, 3 empates y otras 3 caídas. Además, dirigió a San Lorenzo en 16 oportunidades, con apenas dos triunfos, cinco empates y nueve derrotas.