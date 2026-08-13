Visita a San Lorenzo

Unión, el plan de Madelón y un rival sin sangre azul y al rojo vivo

Pipo Gorosito cree que Unión planteará un partido de contragolpe y Leo aguarda que estén todos bien para jugar un partido “inteligente” y aprovechar la desesperación de un rival que viene de perder el clásico, en su cancha, después de 25 años.