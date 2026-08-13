Si Ayala está en condiciones de volver al equipo y Menossi se recupera de la dolencia con la que salió de la cancha en el partido del lunes ante Central Córdoba, Madelón no modificaría demasiado la estructura del equipo, salvo, ahora sí, la posible vuelta a la titularidad de Marcelo Estigarribia en reemplazo de Misael Aguirre.
Unión, el plan de Madelón y un rival sin sangre azul y al rojo vivo
Pipo Gorosito cree que Unión planteará un partido de contragolpe y Leo aguarda que estén todos bien para jugar un partido “inteligente” y aprovechar la desesperación de un rival que viene de perder el clásico, en su cancha, después de 25 años.
Si bien el técnico no se fue nada conforme con el rendimiento del equipo -y obviamente con el resultado – mantendría la base que viene jugando, aunque hay algunos momentos individuales que no son buenos, arrancando por el de Matías Mansilla, un arquero que tuvo un muy buen Apertura pero que arrancó con algunas inseguridades en el Clausura.
El aspecto defensivo es uno de los deficitarios. A Unión le han convertido goles en todos los partidos (siete en cuatro encuentros), pero, además, hay una sensación de cierta debilidad que, por ejemplo, la dejó en claro Bruno Pittón, cuando luego de la derrota ante Central Córdoba señaló que “en el primer tiempo, sin atacarnos demasiado, Central Córdoba creó algunos problemas”.
Hubo muchos pelotazos buscando las espaldas de los centrales que no fueron bien resueltos y que originaron aproximaciones de peligro, al margen de algunos desbordes por afuera. Vargas es un jugador que aporta sorpresa cuando el equipo ataca, pero ha tenido algunos problemas para clausurar el lateral en estos partidos. Y algo ocurre en el rendimiento colectivo defensivo, aún a pesar de que el equipo cuenta, en ese sector, con uno de los jugadores de nivel más alto, como es Juan Pablo Ludueña.
Marcelo Estigarribia no pudo arrancar el torneo porque viene de una lesión, pero ya ingresó en los últimos partidos y eso le abre la puerta para ser de la partida ante San Lorenzo. Además, el pibe Misael Aguirre ha tenido chances de convertir y no pudo aprovecharlas. La del lunes, luego del rebote que dio Aguerre, fue muy clara, pero terminó enviando la pelota por encima del travesaño desde una inmejorable posición.
A propósito, vale resaltar la actitud que tuvo la gente de Unión cuando salió reemplazado Aguirre, pues hubo aplausos y voces de aliento. “Tiene 18 años, hay que comprenderlo y ayudarlo”, dijo Madelón luego del partido, sin reproches para el juvenil que llegó desde Colón hace un par de años y que tiene buenas condiciones. Seguramente, seguirá teniendo oportunidades y se le abrirá el arco para que pueda demostrar su capacidad goleadora.
Volviendo a la formación que jugaría ante San Lorenzo, hay chances de que sea con Mansilla; Vargas, Maizon Rodríguez, Ludueña y Ayala; Palacios, Menossi, Mosqueira y Malcorra; Estigarribia y Tarragona. ¿Qué podría ocurrir?, que Madelón intente cambiar o buscar algo diferente con la inclusión, por ejemplo, de Luna Diale, pensando en hacer un partido más “largo” y así aprovechar las urgencias de un San Lorenzo que jugará en una verdadera “hoguera” en la que se convertirá en el Nuevo Gasómetro, si es que las cosas no salen como se pretende.
Los minutos y el paso del tiempo pueden convertirse en un aliado de Unión, que llega también con necesidades al Nuevo Gasómetro, pues el inicio del torneo no ha sido bueno en materia de resultados (dos derrotas, un empate y una victoria), pero con una realidad diferente a la de San Lorenzo.
Pipo y un Unión “contragolpeador”
Pipo Gorosito habló de Unión en La Red de Buenos Aires y dijo que “Leo (por Madelón) es un histórico en Unión, tiene un equipo que se abroquela y sale muy bien en contragolpe a través de Palacios, que tiene buen manejo y lo hace con Menossi y Mosqueira. Se retrasa muy bien Tarragona, que se hizo más jugador de equipo que peleador con los centrales en los últimos tiempos, y hay que ver si lo acompaña el otro punta, que cabecea espectacular (por Estigarribia).
Desbordan y tiran atrás, y aparece Luquitas (por Menossi) y el otro volante para rematar. Por eso hicieron tantos goles”.
El entrenador de San Lorenzo, que atraviesa por un momento muy complicado desde lo deportivo e institucional, agregó que “agarré porque esto es como la amistad. Un amigo tiene que estar cuando realmente te necesita”.
“Se sabía que los golpes iban a llegar más allá de que uno tiene las mejores expectativas y cree que va a ganar”, agregó Pipo, quien además reconoció que “hacía 22 años que quería volver al club y surgió esta posibilidad”.
Con respecto a la realidad institucional, Gorosito fue contundente. “Los dirigentes me fueron completamente claros sobre la situación. Lo único que le pido a la gente es apoyo y que tenemos que estar todos juntos. Que no insulten a los jugadores, que son los únicos que pueden sacar esto adelante”, expresó el DT azulgrana, tratando de quitar presión al clima caliente que se vivirá este sábado en el Pedro Bidegain
En cuanto a la formación de su equipo, quien ingresó ese día para ocupar el lugar en el arco, en reemplazo del suspendido Gill, fue José Devecchi, quien estuvo entre los titulares en la práctica que realizó el DT y se perfila para arrancar de entrada el domingo, por lo que le ganaría la pulseada a Facundo Altamirano.
A su vez, otra de las modificaciones relevantes es la vuelta a la línea de cuatro defensores, luego de haber utilizado cinco frente al Globo. El juvenil Nicolás Blanco se mantendría en el lateral derecho por las lesiones de Ezequiel Herrera y Nahuel Arias, mientras que Emiliano Amor y Danilo Arboleda serían los titulares. En la izquierda, Gorosito probó a Teo Rodríguez Pagano en lugar de Mathías De Ritis, que responde a una decisión futbolística.
En el mediocampo, con respecto a los que arrancaron el clásico, saldrán Martín Río (táctico) y Facundo Gulli, quien padeció una distensión. Por ellos ingresarían Matías Reali e Ignacio Perruzzi. A su vez, el defensor Alejo Córdoba no será de la partida y estará uno de los refuerzos, Juan Pablo Álvarez, para fortalecer la mitad de la cancha. En el ataque continuará la dupla inamovible: Alexis Cuello y Rodrigo Auzmendi.
El probable equipo para jugar con Unión sería con José Devecchi; Nicolás Blanco, Emiliano Amor, Danilo Arboleda, Teo Rodríguez Pagano; Juan Pablo Álvarez, Nicolás Tripichio, Ignacio Perruzzi, Matías Reali; Alexis Cuello y Rodrigo Auzmendi.
Arbitro y horario
Leandro Rey Hilfer será el árbitro del encuentro que se jugará en el Nuevo Gasómetro y que dará comienzo a las 14.30.
Será el primero de los dos consecutivos como visitante que tendrá el equipo rojiblanco. El viernes de la semana que viene, el mismo horario, visitará a Aldosivi en Mar del Plata.