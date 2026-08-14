Ultimo entrenamiento de una semana, la de Unión, que se consumió entre el análisis de lo que pasó el lunes y una derrota que dolió bastante (ante Central Córdoba) y la espera de un partido que se jugará en circunstancias muy especiales, ya que Unión visitará a un rival lleno de urgencias y conflictos.
Unión quiere aprovecharse de un sábado que puede ser de furia para San Lorenzo
El Tate, con algún retoque en el equipo, enfrentará en el Bajo Flores a un rival lleno de urgencias y en un clima convulsionado por la “visita” de la barra.
La calma en el Bajo Flores duró lo que tarda en madurar una crisis. Durante la mañana del jueves, en un clima espeso y de extrema tensión, unos 50 integrantes de la barra brava de San Lorenzo de Almagro ingresaron sin ningún tipo de restricción a la Ciudad Deportiva e interrumpieron la práctica del primer equipo. El objetivo: recriminar la derrota en el clásico ante Huracán por 2 a 0 y exigir un "filtro" inmediato en el plantel.
El episodio, que se extendió durante varios minutos ante la mirada del cuerpo técnico y la seguridad del club, tuvo como interlocutores principales a Nicolás Tripichio y Alexis Cuello, dos de los futbolistas que tomaron la vocería ante la ausencia de los habituales capitanes.
"El que no quiera estar acá, que arme el bolso y se vaya", fue la frase tajante que retumbó en la cancha auxiliar de la Ciudad Deportiva. Sin rodeos, los líderes de la barra le exigieron a los futbolistas confeccionar una lista (¿?) con los nombres de aquellos jugadores que no se sientan comprometidos con el presente del club para forzar su salida inmediata.
Mientras el grupo de violentos increpaba a los jugadores, el entrenador Néstor "Pipo" Gorosito observó la primera parte del cruce desde un costado. Sin embargo, minutos más tarde, el DT debió mantener un cónclave privado a un costado del campo con los referentes del grupo caracterizado.
El trasfondo de este "apriete" no es aislado, sino la consecuencia de una sangría futbolística que parece no encontrar piso. San Lorenzo atraviesa un presente alarmante:
• Apenas 1 victoria en los últimos 11 partidos.
• Último puesto en la Zona A del Torneo Clausura, con solo 3 puntos en cuatro fechas.
• Eliminación reciente en Copa Argentina a manos de Deportivo Riestra.
El inicio de la era Gorosito (tres derrotas, un empate y un solo triunfo) no logró cambiar la inercia negativa que arrastraba el equipo desde los ciclos anteriores.
Sin margen de error ni margen para la especulación, el Ciclón debe salir a dar la cara en lo inmediato. El clima en el estadio se prevé de alto voltaje. El rival santafesino tampoco llega holgado (suma 4 unidades en el certamen), pero la obligación del triunfo recae íntegramente sobre la espalda de los conducidos por Gorosito, que necesitan los tres puntos para despegar del fondo y aplacar la furia de los hinchas.
Frente a eso, Unión también necesita de un buen resultado ya que la cosecha de puntos no fue buena en este comienzo de campeonato. Sacó 4 (uno más que San Lorenzo), producto del empate en Platense y la victoria ante Lanús. Luego, se rescata la actuación frente a Gimnasia de Mendoza, donde al equipo le faltó contundencia para definir las situaciones que tuvo a su favor y el rival se vio beneficiado por un penal que, cuánto menos, fue polémico (la supuesta mano de Menossi), pero la derrota del lunes ante los santiagueños fue un baldazo de agua helada para el equipo y también para la gente, que fue a ver ganar al equipo para seguir trepando en la tabla. Un triunfo lo hubiese puesto en la tercera colocación, pero la derrota lo sacó del lote de clasificados, aunque esto recién empieza y quedan 12 partidos por jugar.
Probables alineaciones
Para este cruce crucial, Gorosito apostará por varias modificaciones en la búsqueda de respuestas futbolísticas y de temperamento, en tanto que Madelón tiene a Lucas Ayala en condiciones de jugar y hará lo propio con Marcelo Estigarribia, que viene ingresando desde el banco en los últimos partidos:
• San Lorenzo: José Devecchi; Ezequiel Herrera, Franco Lorenzón, Alejo Córdoba, Mathías De Ritis; Agustín Ladstatter, Nicolás Tripichio, Gonzalo Alassia, Facundo Gulli; Alexis Cuello y Rodrigo Auzmendi. DT: Néstor Gorosito.
• Unión de Santa Fe: Matías Mansilla; Lautaro Vargas, Maizon Rodríguez, Juan Pablo Ludueña, Lucas Ayala o Bruno Pittón; Sebastián Palacios, Lucas Menossi, Joaquín Mosqueira, Ignacio Malcorra; Marcelo Estigarribia y Cristian Tarragona. DT: Leonardo Madelón.