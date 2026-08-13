La cuenta regresiva llegó a su punto máximo. Este viernes, desde las 21, el estadio 15 de Abril será escenario de una definición que promete quedar grabada en la historia reciente de la Liga Santafesina de Fútbol. Colón de San Justo y La Perla del Oeste, dos equipos que realizaron un extraordinario recorrido durante el Torneo Apertura 2026, estarán frente a frente en busca de la consagración.
Todo listo para la Gran final: Colón de San Justo y La Perla van por la gloria
En Winsock, Puerto de Santa Fe, se presentó oficialmente la definición del Torneo Apertura 2026 de la Liga Santafesina. Dirigentes, autoridades, entrenadores y protagonistas palpitaron una noche histórica que tendrá como escenario al estadio 15 de Abril. Colón de San Justo y La Perla del Oeste se enfrentarán este viernes, desde las 21, con arbitraje de Carlos Córdoba.
La Gran final ya tiene todos sus detalles definidos y la presentación oficial se realizó este jueves en Winsock, Puerto de Santa Fe, donde se desarrolló una conferencia de prensa que reunió a los principales protagonistas de una jornada que ya se vive con enorme expectativa.
No faltó nadie. La mesa de presentación estuvo integrada por Leandro Birollo, presidente de la Liga Santafesina de Fútbol; José Luis Repetto, presidente de la Subcomisión de Fútbol de Colón de San Justo; Omar Colombo, intendente de Recreo; el senador provincial Rodrigo Borla; el goleador, Maxi Osurak, Andrés Formento, entrenador de La Perla del Oeste; Fernando Márquez, futbolista del conjunto de La Perla del Oeste; y Pablo Cerutti, presidente dek club de Recreo.
La conducción de la jornada estuvo a cargo de Luciano Brondino, quien encabezó un dinámico ida y vuelta con los medios de comunicación. En ese encuentro, cada protagonista tuvo la posibilidad de expresar sus sensaciones, compartir expectativas y ponerle voz a una final que excede largamente los noventa minutos.
El Litoral tuvo una presencia destacada en la cobertura de esta conferencia, acompañando desde cerca cada uno de los detalles de una final que representa mucho para el fútbol de la región. Porque no se trata solamente de un partido por un trofeo: es la culminación de un campeonato que tuvo a Colón de San Justo y La Perla del Oeste como grandes protagonistas y que ahora tendrá su capítulo decisivo en uno de los escenarios más importantes del fútbol santafesino.
Una final que invita a todos
Durante la conferencia, Leandro Birollo destacó especialmente la generosidad de la comisión directiva de Unión de Santa Fe por facilitar el estadio 15 de Abril para la realización del partido decisivo.
La elección del escenario jerarquiza todavía más una definición que tendrá características especiales. El presidente liguista remarcó la importancia de que la final sea una verdadera celebración deportiva y realizó una invitación abierta a toda la familia futbolera para que acompañe a los dos equipos.
En ese sentido, hubo un anuncio que seguramente contribuirá a que las tribunas tengan un marco importante: todos los menores de 18 años, tanto masculinos como femeninos, ingresarán sin pagar entrada.
La decisión apunta a que los más jóvenes también sean parte de una jornada que la Liga pretende convertir en una auténtica fiesta. El fútbol de la Liga Santafesina busca así que la definición del Apertura sea un encuentro de familias, hinchas y simpatizantes, con el protagonismo puesto exclusivamente en el juego.
El partido comenzará a las 21 y contará con el arbitraje de Carlos Córdoba, quien tendrá la responsabilidad de impartir justicia en una noche que tendrá todos los condimentos de una gran final.
En las bandas estarán los asistentes y el equipo arbitral designado por el Colegio de Árbitros de la Liga Santafesina, completando una estructura que ya tiene todo preparado para el gran encuentro.
La expectativa crece minuto a minuto. Colón de San Justo llega después de superar a Las Flores, mientras que La Perla del Oeste viene de imponerse ante Ateneo Inmaculada. Los dos resolvieron con autoridad sus respectivos compromisos y se ganaron el derecho a disputar este mano a mano por el título.
Ahora será otra historia.
“Equipo que gana no se toca”
Una de las grandes preguntas que dejó la conferencia de prensa estuvo relacionada con las posibles formaciones. Y tanto Andrés Formento como el cuerpo técnico de Colón de San Justo fueron claros: si no aparece ningún inconveniente de último momento, los equipos no sufrirían modificaciones.
La tradicional frase futbolera “equipo que gana no se toca” parece tener plena vigencia para esta gran final.
La Perla llega con la confianza que le otorgó el triunfo frente a Ateneo. El equipo dirigido por Andrés Formento sabe que tendrá enfrente a un rival de enorme jerarquía, pero también confía en el trabajo realizado durante todo el campeonato y en las herramientas que lo llevaron hasta esta instancia.
Del otro lado estará Colón de San Justo, que también llega con el envión de haber superado a Las Flores. El conjunto de San Justo se acostumbró durante todo el Apertura a ocupar los primeros lugares y ahora buscará coronar ese recorrido con el trofeo de campeón.
En la previa, el goleador Osurak representó a Colón de San Justo y compartió las sensaciones de un plantel que sabe perfectamente que está ante una oportunidad única. Del lado de La Perla, Cuqui Márquez aportó la mirada de los jugadores y dejó en claro que el grupo afrontará la definición con la ilusión de darle una alegría enorme a toda su gente.
También tuvieron su espacio los dirigentes. José Luis Repetto, desde la Subcomisión de Fútbol de Colón de San Justo, y Pablo Cerutti, presidente de La Perla, reflejaron el orgullo de representar a dos instituciones que llegaron hasta la última instancia después de una campaña exigente.
Porque detrás de cada jugador hay clubes, dirigentes, cuerpos técnicos, familias y cientos de personas que trabajan durante todo el año para que el fútbol de Liga pueda crecer.
Por eso, esta final también será una celebración para todos ellos.
Noventa minutos para definir al campeón
El viernes, desde las 21, quedará atrás todo lo sucedido durante el campeonato. Las estadísticas, los puntos obtenidos, las victorias y las derrotas quedarán archivadas por un rato. En el césped del 15 de Abril habrá dos camisetas, dos ilusiones y un único objetivo: levantar la copa.
Colón de San Justo y La Perla del Oeste saben que no habrá margen para distracciones. Una final siempre tiene una lógica diferente. El contexto, la presión, el escenario y la ilusión de cientos de hinchas convierten a estos partidos en encuentros especiales.
Será una batalla futbolística, pero también una oportunidad para disfrutar.
La Liga Santafesina quiere que la gran final sea una fiesta. Y para eso trabajó en todos los detalles, desde la elección del estadio hasta la organización y la presencia del público.
El escenario está preparado. Los protagonistas también.
Carlos Córdoba tendrá el silbato y marcará el comienzo de una historia que tendrá 90 minutos para encontrar a su campeón. De un lado, Colón de San Justo. Del otro, La Perla del Oeste.
Dos equipos. Una copa. Un título
La expectativa ya está instalada y las tribunas del 15 de Abril prometen acompañar una definición que quedará en la memoria del fútbol santafesino.
Que sea una fiesta. Que sea una final a la altura de los dos protagonistas. Que las familias puedan disfrutar, que los jóvenes tengan su lugar y que el espectáculo sea el verdadero ganador.
Y que, después de 90 minutos, el mejor pueda levantar el trofeo de campeón del Apertura 2026.
Porque en definitiva, más allá de quién termine festejando, hay un deseo que atraviesa a todos los que forman parte de esta definición: que gane el fútbol por sobre todas las cosas.
Este viernes, la pelota tendrá la última palabra.