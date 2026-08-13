Liga Santafesina de Fútbol

Todo listo para la Gran final: Colón de San Justo y La Perla van por la gloria

En Winsock, Puerto de Santa Fe, se presentó oficialmente la definición del Torneo Apertura 2026 de la Liga Santafesina. Dirigentes, autoridades, entrenadores y protagonistas palpitaron una noche histórica que tendrá como escenario al estadio 15 de Abril. Colón de San Justo y La Perla del Oeste se enfrentarán este viernes, desde las 21, con arbitraje de Carlos Córdoba.