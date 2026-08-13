Fútbol

Carlos Córdoba, el árbitro de la gran final de la Liga Santafesina

El Colegio de Árbitros de la Liga Santafesina designó a Carlos Córdoba como juez principal de la finalísima entre Colón de San Justo y La Perla del Oeste. El partido se disputará este viernes, desde las 21, en el estadio 15 de Abril. Joaquín Urbani, Ignacio Castellanos, Ariel Correa y Valentín Córdoba completarán la terna arbitral y el equipo encargado de impartir justicia en la definición del Apertura 2026.