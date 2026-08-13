La cuenta regresiva ya comenzó. Todo está preparado para una noche especial del fútbol regional, de esas que generan expectativa durante toda la semana y que tienen como escenario una cancha a la altura de una definición tan importante. Este viernes, desde las 21, el estadio 15 de Abril será el punto de encuentro para conocer al campeón del torneo Apertura 2026 de la Liga Santafesina de Fútbol.
Carlos Córdoba, el árbitro de la gran final de la Liga Santafesina
El Colegio de Árbitros de la Liga Santafesina designó a Carlos Córdoba como juez principal de la finalísima entre Colón de San Justo y La Perla del Oeste. El partido se disputará este viernes, desde las 21, en el estadio 15 de Abril. Joaquín Urbani, Ignacio Castellanos, Ariel Correa y Valentín Córdoba completarán la terna arbitral y el equipo encargado de impartir justicia en la definición del Apertura 2026.
En las últimas horas, el Colegio de Árbitros de la Liga Santafesina dio a conocer la designación del equipo arbitral que tendrá la responsabilidad de conducir la gran final. Carlos Córdoba será el árbitro principal, acompañado por Joaquín Urbano, Ignacio Castellanos, Ariel Correa y Valentín Córdoba.
De esta manera, quedó definido uno de los aspectos centrales de la organización de la finalísima que protagonizarán Colón de San Justo y La Perla del Oeste, dos equipos que llegaron hasta esta instancia después de completar una extraordinaria campaña y terminar igualados en lo más alto de la tabla de posiciones.
La expectativa crece con el correr de las horas. Jugadores, cuerpos técnicos, dirigentes, familiares y simpatizantes se preparan para vivir una jornada que tendrá todos los condimentos de una verdadera fiesta deportiva. En el campo de juego estará en disputa nada menos que el título del Apertura, pero alrededor del partido también habrá una celebración que reunirá a buena parte de la gran familia liguista.
Un escenario de lujo para una definición esperada
La elección del estadio 15 de Abril representa un reconocimiento a la importancia de esta definición y, al mismo tiempo, permitirá que la finalísima tenga un marco acorde con la trascendencia del encuentro.
El presidente de la Liga Santafesina de Fútbol, Leandro Birollo, destacó especialmente la predisposición de las autoridades de Unión para recibir el partido. El máximo dirigente liguista agradeció al presidente de la institución rojiblanca, Luis Spahn; al gerente de Rojo y Blanco, Gustavo Recce; y al intendente del club de la Avenida, Agustín Garbarino, por la colaboración brindada ante la solicitud de la Casa Madre del fútbol santafesino.
Birollo remarcó la buena voluntad demostrada por los dirigentes de Unión para que la gran final pueda desarrollarse en un escenario seguro, cómodo y con todas las condiciones necesarias para recibir a protagonistas y espectadores.
“Fueron muy amables y generosos, además entendieron que esta final merece ser jugada en un escenario seguro y cómodo para todo el ambiente liguista”, manifestó el presidente de la Liga Santafesina.
La decisión también permite jerarquizar una definición que, por sus características, se transformó en uno de los grandes acontecimientos deportivos de la temporada liguista. Colón de San Justo y La Perla del Oeste llegaron a la última fecha con la misma cantidad de puntos, ganaron sus respectivos partidos y quedaron obligados a disputar una finalísima para determinar quién se queda con la corona.
La gran fiesta del fútbol regional
Más allá de la importancia estrictamente deportiva, desde la Liga Santafesina se pretende que el encuentro sea una verdadera fiesta. Por eso, Birollo hizo extensiva la invitación a todos aquellos que quieran acercarse al estadio 15 de Abril para acompañar esta definición.
La convocatoria alcanza a dirigentes, jugadores, entrenadores, árbitros, familias, simpatizantes y a todos los integrantes del ambiente futbolístico regional. La intención es que el partido cierre de la mejor manera un Apertura que tuvo emoción hasta el último capítulo y que encontró a dos equipos en igualdad de condiciones al momento de definir el campeonato.
En ese contexto, el trabajo arbitral también tendrá un papel fundamental. Carlos Córdoba será quien lleve la máxima responsabilidad dentro del campo de juego, acompañado por un equipo que tendrá la misión de garantizar el normal desarrollo de una final que seguramente se jugará con enorme intensidad.
La pelota comenzará a rodar este viernes a las 21. En el 15 de Abril, Colón de San Justo y La Perla del Oeste buscarán escribir el capítulo final de un Apertura apasionante. Uno levantará la copa y el otro deberá conformarse con el reconocimiento de haber llegado hasta el último partido. Pero antes habrá 90 minutos —y lo que sea necesario— para definir al campeón.
La Liga Santafesina ya tiene árbitro, escenario y protagonistas. Ahora sólo falta que llegue la hora de la verdad. El fútbol regional se prepara para vivir una noche de gala.