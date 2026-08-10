El fútbol femenino de la Liga Santafesina volvió a ser protagonista durante el fin de semana con la continuidad de la segunda fecha del Torneo Clausura 2026 de Primera División.
El Clausura femenino sigue creciendo y dejó una fecha con muchos goles
La segunda jornada del Torneo Clausura 2026 tuvo una intensa continuidad y entregó partidos atractivos, goleadas y actuaciones individuales destacadas. Juventud Unida volvió a demostrar su poderío ofensivo, Náutico El Quillá goleó a Floresta y Deportivo Agua también se lució con una contundente victoria. La fecha se completará este miércoles con Deportivo Santa Rosa y Colón.
Después de un comienzo que había tenido como anticipo la victoria de Juventud Unida y de las postergaciones provocadas por las inclemencias del tiempo, la jornada pudo retomarse y dejó una importante cantidad de goles.
Los resultados reflejaron, una vez más, el crecimiento de la competencia y el entusiasmo que despierta entre las protagonistas. Cada encuentro sumó minutos de juego, experiencia y competitividad para un certamen que comienza a tomar temperatura.
Juventud Unida volvió a golear
Uno de los grandes protagonistas de la jornada fue Juventud Unida, que tuvo una presentación contundente ante Fénix y se impuso por 7 a 1. El conjunto ganador mostró toda su capacidad ofensiva y construyó una victoria que le permite mantenerse entre los equipos que buscan ser protagonistas del Clausura.
Verónica Pelozo abrió el camino, mientras que Marilin Sánchez tuvo una actuación sobresaliente al convertir tres goles. Érika Fernández aportó dos tantos y Abigaíl Lencina completó la goleada. Para Fénix, Romina Rodríguez fue la autora del único descuento.
También hubo una producción ofensiva destacada de Náutico El Quillá, que superó por 6 a 0 a Floresta. Azul Gómez, Brisa Galcerán —en dos oportunidades—, Ruth Arce, Lucila Sosa y Marcela Penessidi marcaron para el conjunto vencedor, que consiguió una amplia diferencia y sumó tres puntos importantes en esta segunda jornada.
Otro de los resultados abultados fue el conseguido por Deportivo Agua, que derrotó 6 a 0 a Los Piratitas. Fiama Lugo fue una de las grandes figuras del encuentro al convertir tres goles, mientras que Paloma Toloza, Jésica Sotelo y Milagros Arias completaron la goleada.
Unión, El Cadi y Peñarol también sumaron de a tres
En otro de los encuentros de la fecha, El Cadi derrotó 3 a 1 a Los Canarios. Paola López, Josefina Hernández y Abril Vidal marcaron para el ganador, mientras que Zoe Favatier convirtió para Los Canarios.
Unión, por su parte, logró una buena victoria por 3 a 1 frente a Juveniles. Lourdes Leiva fue determinante al marcar dos de los tantos, mientras que Camila Rey completó el marcador para el conjunto rojiblanco. Magalí Gómez anotó el descuento de Juveniles.
Peñarol también consiguió una victoria importante al derrotar 3 a 0 a Veteranos. Rosana Ceparo, autora de dos goles, y Anabela Franco fueron las encargadas de darle forma al triunfo.
La jornada tuvo además un encuentro que terminó sin goles. Los Cholitos y Universidad igualaron 0 a 0, en un partido donde ninguno de los dos equipos pudo encontrar la diferencia.
De esta manera, la segunda fecha del Clausura dejó resultados para todos los gustos y volvió a poner en escena el crecimiento sostenido del fútbol femenino dentro de la Liga Santafesina. Las goleadas, los partidos equilibrados y la presencia de nuevas protagonistas forman parte de una competencia que fecha tras fecha suma interés.
La fecha todavía no está cerrada. El último capítulo se jugará este miércoles, desde las 21, en barrio Santa Rosa de Lima, donde Deportivo Santa Rosa recibirá a Colón. El encuentro tendrá como árbitro a Sergio Romero. En principio, este partido estaba programado para el feriado del 17 de agosto, pero finalmente se disputará esta semana.
Club Coliseo tendrá jornada libre.
Con el Clausura dando sus primeros pasos, cada partido comienza a tener su importancia. Las protagonistas saben que todavía queda mucho camino por recorrer, pero también que cada punto puede resultar decisivo cuando llegue el momento de las definiciones.
El fútbol femenino santafesino continúa creciendo y las chicas ya volvieron a poner la pelota en movimiento.