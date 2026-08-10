Torneo Clausura

El Clausura femenino sigue creciendo y dejó una fecha con muchos goles

La segunda jornada del Torneo Clausura 2026 tuvo una intensa continuidad y entregó partidos atractivos, goleadas y actuaciones individuales destacadas. Juventud Unida volvió a demostrar su poderío ofensivo, Náutico El Quillá goleó a Floresta y Deportivo Agua también se lució con una contundente victoria. La fecha se completará este miércoles con Deportivo Santa Rosa y Colón.