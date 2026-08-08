La Liga Santafesina de Fútbol vivió este sábado una jornada de esas que quedan guardadas en la memoria. La última fecha del Apertura 2026 puso frente a frente a dos equipos que llegaron a la definición con un único objetivo: quedarse con la corona.
La Perla y Colón de San Justo, a todo o nada por el Apertura
La última fecha del torneo Apertura 2026 tuvo todos los condimentos. La Perla del Oeste derrotó 3-1 a Ateneo y Colón SJ superó 2-0 a Las Flores. Ambos terminaron con la misma cantidad de puntos y definirán el título en una finalísima el próximo miércoles, desde las 21, en cancha neutral. El escenario será el estadio 15 de Abril y, si no estuviera disponible, se disputará en la cancha N° 1 del predio Nery Alberto Pumpido.
La Perla del Oeste y Colón de San Justo cumplieron con su parte, ganaron sus respectivos compromisos y terminaron igualados en lo más alto de la tabla.
Ahora será tiempo de una finalísima. El campeonato se definirá el próximo miércoles, desde las 21, en un escenario neutral. La primera opción es el estadio 15 de Abril, mientras que, de no poder utilizarse ese escenario, el encuentro se trasladará a la cancha número 1 del predio Nery Alberto Pumpido.
La expectativa ya comenzó a crecer. No es para menos: después de 21 fechas, el Apertura tendrá que recurrir a un partido desempate para conocer a su campeón.
La Perla tuvo que trabajar y sufrir
En el oeste santafesino, La Perla del Oeste afrontó un compromiso que, por el resultado final, puede parecer más sencillo de lo que realmente fue. El conjunto conducido por Andrés Formento se encontró con un Ateneo que volvió a demostrar por qué fue uno de los buenos protagonistas del campeonato.
El equipo de Agustín Oliver planteó un partido competitivo, exigente y durante buena parte del encuentro obligó al líder a trabajar más de la cuenta. La Perla debió mostrar carácter para atravesar los momentos complicados y terminar imponiéndose por 3 a 1.
El triunfo tuvo un valor enorme. No solamente porque permitió cerrar el Apertura con una victoria, sino porque le otorgó al conjunto de Recreo la posibilidad de llegar a la última fecha dependiendo de sí mismo. La Perla hizo lo que tenía que hacer: ganar.
El equipo de Formento fue construyendo una campaña que lo llevó hasta esta instancia decisiva y ahora tendrá una última estación. Ya no habrá margen para especulaciones ni para mirar otros resultados. En la finalísima, todo comenzará de cero.
Del otro lado estará Colón de San Justo, que también tuvo que atravesar una tarde de tensión.
Colón hizo su parte y habrá finalísima
El conjunto de San Justo visitó a Las Flores y sabía que no podía dejar puntos en el camino. La presión era importante porque cualquier resultado diferente a una victoria podía modificar el escenario de la definición.
Colón respondió. El equipo logró imponerse por 2 a 0 y consiguió los tres puntos que necesitaba para mantenerse en la cima. Las Flores intentó complicar el desarrollo, pero el conjunto rojiblanco encontró los caminos para quedarse con un triunfo que ahora adquiere una dimensión enorme.
La victoria de Colón SJ, sumada al éxito de La Perla frente a Ateneo, produjo el desenlace que nadie quería perderse: ambos equipos terminaron con la misma cantidad de puntos y deberán enfrentarse en un partido desempate.
Será una verdadera final. Un encuentro en el que quedará de lado todo lo ocurrido durante las 21 fechas anteriores. La regularidad, las rachas, los buenos y malos momentos quedarán en el recuerdo. En 90 minutos estará en juego el título del Apertura 2026.
El miércoles, a partir de las 21, La Perla del Oeste y Colón de San Justo volverán a verse las caras con la corona como único objetivo. El estadio 15 de Abril aparece como el escenario elegido para esta definición y, en caso de que finalmente no pueda utilizarse, la cancha número 1 del predio Nery Alberto Pumpido será la sede.
La Liga Santafesina tendrá entonces su gran noche de cierre. Dos equipos, un campeonato y una sola vuelta olímpica.
Todos los resultados de la última fecha
La fecha 21, última del Apertura 2026, dejó además una importante cantidad de resultados que completaron el panorama de la máxima categoría.
Universidad cayó como local ante Sanjustino por 3 a 1. Ciclón Racing y Sportivo Guadalupe protagonizaron uno de los partidos más entretenidos de la jornada y terminaron igualados 3 a 3.
En otro de los encuentros destacados, Newell's y Náutico El Quillá no pudieron sacarse ventajas y empataron 0 a 0. La Perla del Oeste derrotó 3 a 1 a Ateneo, mientras que Unión superó 1 a 0 a Independiente.
Academia AC y Juventud igualaron sin goles, en tanto Ciclón Norte venció 2 a 1 a Deportivo Santa Rosa.
Las Flores perdió 2 a 0 frente a Colón de San Justo, resultado que terminó de confirmar la definición del campeonato. Deportivo Nobleza derrotó 2 a 0 a La Salle, mientras que Gimnasia y Esgrima y Colón terminaron 0 a 0.
El cierre de la jornada tuvo también la victoria de Cosmos, que superó 3 a 1 a Nacional.
Pero más allá de todos los resultados, la noticia central quedó instalada en la cima de la tabla. La Perla del Oeste y Colón de San Justo hicieron los deberes y llegaron al final del recorrido con la misma cantidad de puntos.
El Apertura 2026, entonces, todavía no tiene campeón. La historia tendrá un capítulo final. Será el miércoles, desde las 21, cuando dos de los grandes protagonistas del torneo se enfrenten en una finalísima que promete una noche inolvidable para el fútbol santafesino.
La Perla o Colón. Uno de los dos levantará la copa.