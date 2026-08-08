Liga Santafesina - Última fecha

La Perla y Colón de San Justo, a todo o nada por el Apertura

La última fecha del torneo Apertura 2026 tuvo todos los condimentos. La Perla del Oeste derrotó 3-1 a Ateneo y Colón SJ superó 2-0 a Las Flores. Ambos terminaron con la misma cantidad de puntos y definirán el título en una finalísima el próximo miércoles, desde las 21, en cancha neutral. El escenario será el estadio 15 de Abril y, si no estuviera disponible, se disputará en la cancha N° 1 del predio Nery Alberto Pumpido.