Apertura 2026

La gran final ya tiene día, hora y escenario

Colón de San Justo y La Perla del Oeste definirán el título del Apertura 2026 este viernes, desde las 21, en el estadio 15 de Abril de Unión. La confirmación llegó de parte del presidente de la Liga Santafesina, Leandro Birollo. La entrada tendrá un valor de $7.000 y se espera una gran convocatoria para una noche que promete quedar en la historia del fútbol regional.