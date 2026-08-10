La espera terminó y la gran final del Apertura 2026 ya tiene todos sus detalles confirmados.
La gran final ya tiene día, hora y escenario
Colón de San Justo y La Perla del Oeste definirán el título del Apertura 2026 este viernes, desde las 21, en el estadio 15 de Abril de Unión. La confirmación llegó de parte del presidente de la Liga Santafesina, Leandro Birollo. La entrada tendrá un valor de $7.000 y se espera una gran convocatoria para una noche que promete quedar en la historia del fútbol regional.
Colón de San Justo y La Perla del Oeste se enfrentarán este viernes, desde las 21, en el estadio 15 de Abril, escenario elegido para albergar la finalísima que consagrará al campeón del primer torneo del año de la Primera División A de la Liga Santafesina de Fútbol.
La confirmación fue realizada por Leandro Birollo, presidente de la Liga Santafesina, quien junto a los principales dirigentes de la Casa Madre del fútbol regional trabajó durante las últimas horas para definir rápidamente el escenario y la fecha del encuentro decisivo.
Después de una definición apasionante de la fase regular, los dos equipos que terminaron igualados en lo más alto de la tabla tendrán ahora que enfrentarse mano a mano para determinar quién se queda con el título.
La Perla del Oeste y Colón de San Justo hicieron los méritos suficientes a lo largo de todo el campeonato y llegaron a la última jornada con posibilidades concretas de consagrarse.
La definición del Apertura tendrá como escenario uno de los estadios más importantes de la ciudad de Santa Fe. El 15 de Abril, casa de Unión, abrirá sus puertas para recibir a dos protagonistas que vienen escribiendo una historia particular durante todo el campeonato.
La decisión de trasladar la final a la cancha de Unión fue tomada en un marco de acuerdo entre los dirigentes de la Liga y los presidentes de ambas instituciones.
La intención fue encontrar rápidamente un lugar que reuniera las condiciones necesarias para una final de estas características y, al mismo tiempo, permitir que la comunidad futbolera pueda acompañar una jornada que promete ser especial.
Una última fecha que encendió la definición
La clasificación de ambos equipos a la finalísima quedó sellada el pasado sábado, en una última fecha cargada de emoción y expectativa.
La Perla del Oeste logró una importante victoria por 3 a 1 frente a Ateneo Inmaculada, resultado que le permitió sostenerse en la pelea por el campeonato y llegar a la definición con toda la ilusión intacta.
Por su parte, Colón de San Justo también cumplió con su objetivo y derrotó 2 a 0 a Las Flores, en un encuentro disputado en el popular barrio de la capital santafesina. El conjunto sabalero hizo lo que necesitaba, sumó los tres puntos y mantuvo su lugar en lo más alto de la clasificación.
De esta manera, la igualdad de puntos entre ambos equipos llevó inevitablemente a la finalísima. Ahora ya no habrá tabla, estadísticas ni margen para especulaciones. Serán noventa minutos para definir al campeón del Apertura 2026.
El escenario elegido le agrega un condimento especial a la jornada. El estadio 15 de Abril, con su historia y su capacidad, se prepara para recibir a una multitud de simpatizantes de ambas instituciones y también a todos aquellos amantes del fútbol liguista que quieran disfrutar de una definición de primer nivel.
Desde la Liga Santafesina se informó que la entrada tendrá un valor de $7.000, buscando que el precio sea accesible para que una importante cantidad de público pueda acercarse al estadio y acompañar la gran final.
Los técnicos ya piensan en el equipo ideal
Mientras los dirigentes terminaron de cerrar los detalles organizativos, en los dos campamentos ya comenzó otra historia: la preparación de los equipos.
Mauricio Chiementín, entrenador de Colón de San Justo, sabe que tendrá por delante un partido diferente a todos los anteriores. La posibilidad de levantar la copa está a solamente noventa minutos y cada decisión tendrá un peso enorme. El técnico comenzará a delinear el once que considere ideal para afrontar una final en un escenario de semejante magnitud.
Del otro lado estará Andrés Formento, conductor de La Perla del Oeste, quien también trabaja pensando en cada detalle del encuentro. Su equipo llega con la confianza que le entregó la victoria frente a Ateneo y con la convicción de que está ante una oportunidad histórica.
Los dos entrenadores tendrán una semana especial para trabajar, corregir, recuperar jugadores y analizar las distintas alternativas que puede ofrecer una final. En esta clase de partidos, los pequeños detalles pueden terminar definiendo el destino de un campeonato.
La Liga Santafesina también se prepara para una noche que pretende ser una verdadera fiesta. La elección del 15 de Abril permite pensar en una gran convocatoria y en un marco acorde con la importancia de la definición.
Colón de San Justo y La Perla del Oeste ya hicieron todo el recorrido. Llegaron hasta acá después de un Apertura intenso, competitivo y lleno de emociones. Ahora deberán enfrentarse por última vez.
Este viernes, desde las 21, el fútbol regional tendrá una cita ineludible. En el 15 de Abril estará en juego mucho más que tres puntos: estará en juego la gloria del Apertura 2026.
La pelota comenzará a rodar y, cuando termine la noche, habrá un solo campeón. Colón de San Justo o La Perla del Oeste. La gran final está servida.