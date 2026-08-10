El fútbol infantil volvió a tener una gran fiesta en Santa Fe. Durante tres jornadas consecutivas, el Complejo Parque Norte se transformó en el punto de encuentro de cientos de chicos que llegaron desde distintos lugares de la región para disfrutar de una nueva edición del “Mundialito Qatar 2026”.
Mundialito Qatar 2026: otro éxito del fútbol de los niños
El Complejo Parque Norte de la ciudad de Santa Fe fue escenario del 5.º Torneo de Fútbol Infantil “Mundialito Qatar 2026”. Durante viernes, sábado y domingo, clubes, escuelas y academias de toda la región compartieron tres jornadas donde el fútbol, la amistad, el compañerismo y la diversión fueron los grandes protagonistas. Participaron las categorías 2015 a 2020.
Un torneo que ya se convirtió en una propuesta esperada dentro del calendario deportivo de los más pequeños.
La quinta edición del certamen se desarrolló el viernes 7, sábado 8 y domingo 9 de agosto, con la presencia de equipos, escuelas de fútbol y academias que le dieron vida a un fin de semana cargado de partidos, emociones, goles y, fundamentalmente, mucha alegría.
Las categorías 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020 fueron las protagonistas de esta convocatoria. Los pequeños futbolistas tuvieron la posibilidad de representar a sus instituciones, compartir con nuevos compañeros y vivir una experiencia que fue mucho más allá de los resultados que quedaron registrados en cada encuentro.
Porque en este tipo de acontecimientos, el verdadero resultado se mide de otra manera. Se mide en la sonrisa de un niño después de un partido, en el abrazo con un compañero, en el aliento de una familia, en el respeto hacia el rival y en la posibilidad de disfrutar durante un fin de semana de aquello que más los apasiona: jugar al fútbol.
Una fiesta que reunió a toda la región
El Mundialito Qatar 2026 volvió a demostrar la importancia que tienen los torneos infantiles como espacios de encuentro. Clubes, escuelas y academias provenientes de distintos puntos de la región llegaron al Complejo Parque Norte con la ilusión de competir, pero también de compartir una experiencia diferente.
Las tres jornadas permitieron que los chicos fueran protagonistas dentro de la cancha y que las familias acompañaran desde afuera, generando un ambiente especial alrededor de cada partido.
En cada categoría se pudo observar el entusiasmo propio de estas edades. Hubo festejos, goles, alguna frustración lógica después de una derrota y mucha energía en cada presentación. Pero, por encima de todo, quedó la posibilidad de encontrarse con otros niños que comparten la misma pasión.
El torneo tuvo además un objetivo formativo que atraviesa cada una de sus ediciones: utilizar al fútbol como una herramienta para transmitir valores. Respeto, compañerismo, solidaridad, convivencia y responsabilidad fueron algunos de los conceptos que estuvieron presentes durante las tres jornadas.
El fútbol como herramienta para formar
El profesor Fernando Ponce, uno de los impulsores del evento, se mostró conforme con el desarrollo del Mundialito y destacó que la propuesta estuvo a la altura de los pequeños deportistas que fueron sus principales protagonistas.
El desafío de organizar un torneo infantil no pasa solamente por diagramar partidos y resultados. También implica generar las condiciones necesarias para que cada chico pueda sentirse cómodo, disfrutar y llevarse un recuerdo positivo.
Y en ese sentido, el Mundialito Qatar 2026 volvió a cumplir con su propósito. Durante tres días, Parque Norte recibió a chicos que llegaron acompañados por sus entrenadores, familiares y amigos. Todos formaron parte de una gran celebración deportiva.
La quinta edición dejó nuevamente una imagen que se repite cada vez que el fútbol infantil encuentra un espacio para expresarse: chicos corriendo detrás de una pelota, entrenadores acompañando desde el costado, familias alentando y una enorme cantidad de historias que se construyen alrededor de un partido.
El fútbol ganó, pero también ganaron la amistad, la diversión y el compañerismo. Ganaron los chicos, que pudieron disfrutar de un fin de semana pensado especialmente para ellos.
Así se cerró una nueva edición del Mundialito Qatar, con la satisfacción de haber cumplido una vez más el objetivo de reunir a las nuevas generaciones en torno a una pelota y a los valores que hacen del deporte una herramienta fundamental para crecer.
El Complejo Parque Norte fue, durante tres días, una verdadera fiesta del fútbol infantil. Y el recuerdo que quedó seguramente acompañará por mucho tiempo a quienes tuvieron la oportunidad de ser parte de esta quinta edición.