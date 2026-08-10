Fútbol infantil

Mundialito Qatar 2026: otro éxito del fútbol de los niños

El Complejo Parque Norte de la ciudad de Santa Fe fue escenario del 5.º Torneo de Fútbol Infantil “Mundialito Qatar 2026”. Durante viernes, sábado y domingo, clubes, escuelas y academias de toda la región compartieron tres jornadas donde el fútbol, la amistad, el compañerismo y la diversión fueron los grandes protagonistas. Participaron las categorías 2015 a 2020.