La evaluación de la campaña de Newell’s en este Torneo Clausura es partido a partido. Y en ese diagnóstico hay una tendencia que cada vez se hace más clara: hay una gran diferencia entre la producción del equipo rosarino cuando juega de local y cuando lo hace de visitante. Cada vez que al conjunto dirigido por Frank Kudelka le toca salir de su estadio, parece que todo se derrumba y que vuelven a aparecer los viejos dolores de cabeza. Pero cuando la “Lepra” sale a la cancha de local, todo ese pesimismo se transforma en energía positiva que le llega a los futbolistas. Al menos eso es lo que muestra este incipiente comienzo de campeonato, que es una continuidad del semestre anterior.
Newell’s apoya su resurgimiento en su fortaleza de local
El equipo rosarino lleva siete partidos sin derrotas en el “Coloso Marcelo Bielsa” y allí se explica su levantada. Luego de la necesaria victoria sobre Deportivo Riestra, la “Lepra” vuelve a jugar en su casa ante Banfield
La victoria del sábado pasado por 2 a 0 ante Deportivo Riestra, en el siempre colmado “Coloso Marcelo Bielsa”, fue tan justa como necesaria para Newell’s. El equipo de Kudelka venía de una dura caída en cancha de Defensa y Justicia y necesitaba sumar de a tres para no quedar relegado en todas las tablas. Y lo sacó adelante frente a un equipo siempre bravo y mañero, con el empuje de su gente, con una actuación solvente y con la actuación destacada del juvenil Facundo Guch, la figura de la cancha.
Newell’s había logrado ganar en la primera fecha del Clausura, cuando recibió al Talleres de Jorge Sampaoli. Luego cayó en Avellaneda ante Independiente, en una derrota que no preocupó tanto porque el conjunto rosarino estuvo a la altura. Después vino el empate de local frente a Boca, en un partidazo que a Kudelka le dejó buenas sensaciones. Sin dudas, la derrota que preocupó a la “Lepra” fue la de la fecha anterior, en Florencio Varela, porque allí aparecieron síntomas del viejo Newell’s, ese que dejaba escapar puntos casi sin oponer resistencia o cometiendo errores imperdonables.
De ahí el gran valor del triunfo sobre Riestra. Con ese 2 a 0 ante su gente, con los goles de Guch y Walter Mazzantti, Newell’s despejó el cielo oscuro de dudas que se había cerrado sobre el Parque Independencia de Rosario. Y por primera vez en muchísimo tiempo, los hinchas “leprosos” ven a su equipo en las primeras posiciones de la zona, con expectativas de avanzar de una buena vez por todas a los play offs. Todavía faltan muchas fechas para esa definición, pero siempre es bueno tener la ilusión de pelear por cosas importantes.
El buen registro de Newell’s en el “Coloso” se empezó a forjar en la parte final del semestre pasado, luego de la llegada de Kudelka al banco “rojinegro” en el Torneo Apertura. En total, durante su segundo ciclo en el club lleva siete juegos sin caídas en el Coloso, con tres triunfos y cuatro igualdades. Todo eso conforma un interesante 62% de efectividad jugando de local.
La última caída de la “Lepra” en su casa es un pésimo recuerdo, ya que fue en el clásico ante Central, en la octava fecha del campeonato pasado. Kudelka recién se hacía cargo del plantel “leproso”, luego del pésimo final de campaña del “Ogro” Fabbiani, y el equipo era un caos. Basta con recordar aquel desastre en la “Bombonera”, cuando Boca metió cinco goles que pudieron ser varios más.
Pero Kudelka acomodó las piezas rápidamente a pesar del contexto adverso y con lo que tenía hizo un equipo ordenado, que empezó a construir esta interesante racha de siete partidos sin derrotas en el “Coloso Marcelo Bielsa”. En las siete jornadas mencionadas hizo ocho goles, le convirtieron cuatro y mantuvo la valla invicta en cuatro ocasiones.
En el arranque del segundo semestre, los buenos resultados en el Parque Independencia son los que le permiten mirar con cierto optimismo el futuro a corto plazo, al margen de todo lo que le falta crecer futbolísticamente, algo que el DT no se cansa de señalar en cada rueda de prensa. La seguidilla invicta de local arrancó en el Apertura con aquel lejano empate 1 a 1 ante Platense. Luego llegó la victoria 1 a 0 sobre Gimnasia La Plata, igualdad sin goles frente a San Lorenzo y empate 1 a 1 con Instituto. Y en el Clausura la “Lepra” acumula el triunfo 1 a 0 sobre Talleres, el empate 2 a 2 con Boca y la victoria del sábado ante Riestra por 2 a 0.
En este crecimiento sostenido de Newell’s, hay una gran noticia para los “leprosos”. Es que el próximo partido también será en el “Coloso”, el próximo sábado a las nueve de la noche frente a Banfield. La necesidad imperiosa de mejorar la producción de visitante, quedará para otro momento.