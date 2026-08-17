Torneo Clausura

Newell’s apoya su resurgimiento en su fortaleza de local

El equipo rosarino lleva siete partidos sin derrotas en el “Coloso Marcelo Bielsa” y allí se explica su levantada. Luego de la necesaria victoria sobre Deportivo Riestra, la “Lepra” vuelve a jugar en su casa ante Banfield