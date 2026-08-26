El presidente de Colón, José Alonso, se refirió a la posibilidad que se abre para que Colón pueda sumar un jugador en reemplazo de Leandro Allende, que fue cedido a préstamo a Guaraní de Paraguay. “Estamos trabajando. Rosales fue una alternativa que pensamos cuando empezó el torneo, pero no hubo posibilidades de que se vaya de Mitre”, señaló el titular sabalero, al margen de que también una de las primeras opciones que marcó Delfino, que fue la de Tomás González, el volante ofensivo que juega en Estudiantes de Río Cuarto.
Alonso y el cupo que se abrió en Colón: descartó a Rosales y a Tomás González
El presidente sabalero dijo que “estamos necesitando un jugador que haga la pausa o que ponga un pase entre líneas”.
“No es sencillo, la parte de libre contratación de Primera fue muy larga, entonces uno competía con equipos de la A y a los jugadores les cuesta bajar a la B o piden mucho dinero. Es compleja la situación. Nosotros apuntamos a muchos jugadores que nos decían que preferían esperar”, señaló el presidente rojinegro, en clara alusión a los inconvenientes que debió soportar teniendo en cuenta que el mercado de pases de Primera, efectivamente, estuvo abierto mucho más tiempo que el de la Primera Nacional.
Dificultades en el mercado de pases
“Tenemos una semana más, la realidad es buscar un carrilero o un 10, que lo necesitamos. Lago juega bien en ese lugar, pero está más cómodo en otro. Es inteligente, intenso, enorme técnica y gran persona. Pero estamos necesitamos un jugador que haga la pausa o ponga un pase entre líneas. Las cosas difíciles son caras”, agregó Alonso.
Cuando se lo consultó respecto de si ya da por tierra con la posibilidad de darle alcance a Ferro, que es el puntero de la zona, con el objetivo de tener una chance más de ascenso, dijo que “tenemos la esperanza, que es lo último que se pierde. Faltan diez partidos, Ferro se puede caer y hay que aprovechar esa circunstancia. Tenemos que pensar en nosotros, en ganar el fin de semana. Ir partido a partido y estar atentos para pegar el zarpazo”.
“Tenemos el 73 por ciento de eficacia de local, el 40 y pico de visitante y tenemos la segunda valla menos vencida de toda la categoría. En diferencia de gol, el único que nos supera es Morón. Y aparte, merecimos ganar algunos partidos que empatamos. Eso nos dificultó un poco, mientras que Ferro, en contrapartida, encontró una buena racha”, dijo el presidente, en alusión a partidos que se empataron y que, en su opinión, se debieron haber ganado.
Análisis de la eficacia del equipo
Colón ya cerró también, desde lo legal, la salida de Ezequiel Medrán, pues Delfino pudo ingresar al campo de juego ante San Miguel. Además, Alonso rescató “el compromiso de todos. Lo que necesitamos es una racha de cinco o seis partidos seguidos y ganando, para que ver qué es lo que pasa”.
En cuanto al tema arbitrajes, el presidente fue muy cauto en su análisis: “Pregunté mucho el tema de los agarrones, que no se cobran en esta categoría. Evidentemente hay algunas complejidades a las que hay que acostumbrarse”, dijo Alonso, seguramente disconforme, aunque no lo dijo, en relación a lo que ocurrió el sábado en San Miguel con el claro penal que le cometieron a Bonansea y que el árbitro ignoró. “A nosotros, por allí, también nos favorecieron algunos fallos. Como hinchas, queremos que todo lo que nos cobren, sea favorable, y pensamos que todo es injusto. Hay jugadas que parecen demenciales y que, en realidad, no lo son. Es una categoría muy compleja”, dijo Alonso.
En el final de la charla, dijo que “Tomás González se queda en Río Cuarto, no va a venir” y volvió a repetir conceptos sobre este tema del refuerzo que se buscará para ocupar el cupo que liberó Allende: “Repito que no es fácil sacar a los jugadores de los clubes. Tenemos algunos en carpeta y vamos a tratar de satisfacer las necesidades del equipo”, concluyó.
En cuanto al partido del domingo ante Racing de Córdoba, Delfino tendrá que decidir algunas cuestiones: 1) si mantiene el doble 9 que utilizó en San Miguel, con la dupla Bonansea-Garate; 2) si agregará algún volante más en la mitad de la cancha para generar el fútbol que al equipo le ha faltado.
Delfino se mostró conforme con el rendimiento de los dos centrodelanteros y, de mantener a ambos, es muy posible que repita la formación que viene de ganarle a San Miguel por 2 a 1, en un partido que terminó con algo de sufrimiento en la parte final del encuentro. El partido será dirigido por Pablo Giménez, comenzará a las 17 del domingo en el estadio de Nueva Italia y todavía no se sabe cuándo se jugará el próximo partido, que será como local ante Deportivo Morón.