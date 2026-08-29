Colón prepara una campaña extraordinaria de socios y abonos con la mirada puesta en el tramo decisivo de la temporada. La iniciativa busca incrementar la masa societaria y lograr una alta concurrencia en los últimos cinco partidos que el Sabalero disputará como local en la fase regular.
Colón prepara una campaña para sumar socios y llenar el Brigadier López
La propuesta se encuentra todavía en etapa preliminar y deberá atravesar distintas instancias de validación antes de su lanzamiento. Sin embargo, el objetivo central ya está planteado: movilizar nuevamente al universo sabalero y superar la referencia de los 30.000 socios.
Nuevos socios, abonos y combos
La campaña tendrá diferentes alternativas destinadas a facilitar la incorporación de hinchas. Una de ellas será un régimen promocional para quienes quieran convertirse en socios con vigencia hasta diciembre.
También se proyecta ofrecer abonos para los últimos cinco partidos como local y alternativas que combinen la condición de socio con el acceso a esos encuentros. La intención es presentar pocas opciones y que sean de fácil comprensión para los hinchas.
Otro de los ejes será la recuperación de socios que actualmente se encuentran en mora o que dejaron de pertenecer al club. Esta etapa dependerá de la segmentación de la base de datos para determinar qué universo puede incorporarse a la propuesta.
Qué pasará con los socios que están al día
Uno de los aspectos contemplados especialmente es la situación de quienes mantuvieron su cuota al día durante todo el año.
Para ellos se proyectan beneficios exclusivos, que podrían incluir prioridades de compra, experiencias, sorteos, descuentos y acciones junto a sponsors. La intención es reconocer a quienes sostuvieron regularmente su vínculo con la institución.
Además, se analiza implementar “Socio trae socio”, un programa mediante el cual los asociados podrán obtener beneficios por incorporar nuevas personas al padrón de Colón.
Una campaña que acompañará los últimos partidos
La propuesta no está pensada como una acción aislada. El plan prevé que la campaña evolucione durante los cinco partidos, incorporando beneficios y nuevas acciones para sostener la participación de socios e hinchas.
Antes del lanzamiento deberán definirse cuestiones operativas vinculadas con las altas, los abonos, las ubicaciones disponibles y las distintas modalidades de acceso. El documento establece que, una vez completada esa instancia, comenzará formalmente la campaña.