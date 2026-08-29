#HOY:

Maximiliano Pullaro
Juegos Suramericanos 2026
Colón
Unión
Primera Nacional

Atlético de Rafaela dio el golpe y bajó al líder Tristán Suárez

La Crema perdía 1-0 en el Monumental, pero lo dio vuelta en el segundo tiempo con goles de Ulises Yegros y Joel Bonifacio. El equipo de Fernando Quiroz llegó a seis partidos sin perder.

Atlético de Rafaela dio vuelta el partido ante Tristán Suárez y celebró un triunfo clave. Foto: Atlético de RafaelaAtlético de Rafaela dio vuelta el partido ante Tristán Suárez y celebró un triunfo clave. Foto: Atlético de Rafaela
+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Por: 

Atlético de Rafaela protagonizó una de sus victorias más importantes de la temporada al derrotar 2-1 a Tristán Suárez, líder de la Zona B, en el estadio Monumental de barrio Alberdi.

Por la 27ª fecha de la Primera Nacional, el conjunto dirigido por Fernando Quiróz comenzó perdiendo tras el gol de Mauricio Guzmán sobre el cierre de la primera etapa, pero logró revertir el marcador en el complemento gracias a Ulises Yegros y Joel Bonifacio.

El resultado le permitió a la Crema extender a seis partidos su racha invicta, mantenerse firme en puestos de clasificación al Reducido y, además, cortar una seguidilla de seis triunfos consecutivos que traía el conjunto visitante.

Atlético manejó el juego, pero Tristán Suárez golpeó primero

Durante buena parte del primer tiempo, Atlético fue el equipo que generó las situaciones más claras.

Agustín Obando y Juan Ignacio Cavallaro asumieron protagonismo en la creación y exigieron en varias oportunidades al arquero Joaquín Bigo, mientras que Martiniano Moreno también aportó movilidad en los últimos metros.

Sin embargo, cuando el local parecía estar más cerca de abrir el marcador, el puntero aprovechó una de sus pocas aproximaciones.

A los 42 minutos, luego de un tiro de esquina y un despeje defectuoso de la defensa rafaelina, Marcos Enrique envió la pelota al área. Mayco Bergia respondió inicialmente con los pies, pero el rebote quedó servido para Mauricio Guzmán, quien convirtió el 1-0 para Tristán Suárez.

Yegros apareció de cabeza para empatarlo

Quiróz movió el equipo desde el comienzo del complemento con el ingreso de Nahuel Cainelli y Atlético aumentó la presión sobre el área rival.

La insistencia encontró premio a los 23 minutos, cuando Ulises Yegros ganó en las alturas y conectó un preciso cabezazo bombeado que superó a Bigo para establecer el 1-1.

El empate terminó de encender al Monumental y empujó a la Crema a buscar la remontada.

La Crema venció al líder Tristán Suárez y extendió a seis partidos su racha sin derrotas. Foto: Atlético de RafaelaLa Crema venció al líder Tristán Suárez y extendió a seis partidos su racha sin derrotas. Foto: Atlético de Rafaela

Bonifacio tuvo su tarde soñada

Uno de los protagonistas inesperados apareció desde el banco. Joel Bonifacio, categoría 2005, ingresó durante el segundo tiempo y rápidamente comenzó a generar peligro.

Primero avisó con un remate bajo que Bigo logró enviar al córner. Pero a los 35 minutos tuvo revancha.

Atlético construyó una gran acción desde el fondo, Bonifacio recibió dentro del área, aguantó de espaldas, giró y definió para vencer al arquero visitante. Fue su primer gol con la Primera de la Crema y significó el 2-1 definitivo.

El festejo del juvenil desató la celebración en barrio Alberdi y terminó coronando una remontada frente al mejor equipo de la zona.

La Crema sostuvo la ventaja y celebró ante su gente

En los minutos finales, Tristán Suárez intentó reaccionar, aunque Atlético defendió el resultado con firmeza.

También hubo una acción polémica cuando el arquero Joaquín Bigo cometió una fuerte infracción lejos de su área sobre Federico Jourdan y el árbitro Gonzalo Pereira resolvió sancionarlo solamente con tarjeta amarilla.

No hubo tiempo para más. Atlético resistió hasta el cierre y concretó un triunfo de enorme valor ante el líder, prolongando su buen momento y reforzando sus aspiraciones de pelear por un lugar en el Reducido.

Formación

Atlético de Rafaela 2: Mayco Bergia; Ariel González, Agustín Solveyra, Ulises Yegros, Enzo Wuattier; Agustín Obando, Juan Martín Capurro, Matías Morello, Juan Ignacio Cavallaro; Mauro Quiroga y Martiniano Moreno. DT: Fernando Quiróz.

Tristán Suárez 1: Joaquín Bigo; Mauricio Guzmán, Brian Aguilar, Agustín Baldi, Nicolás Fernández; Nicolás Del Priore, Marcos Enrique, Diego Becker, Gianluca Banuera; Manuel Guillén y Agustín Gallo. DT: José María Martínez.

Goles: PT 42' Mauricio Guzmán (TS). ST 23' Ulises Yegros (AR) y 35' Joel Bonifacio (AR).

+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Sobre el Autor

#TEMAS:
Rafaela
Atlético de Rafaela
Primera Nacional

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro