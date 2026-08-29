Atlético de Rafaela protagonizó una de sus victorias más importantes de la temporada al derrotar 2-1 a Tristán Suárez, líder de la Zona B, en el estadio Monumental de barrio Alberdi.
Atlético de Rafaela dio el golpe y bajó al líder Tristán Suárez
La Crema perdía 1-0 en el Monumental, pero lo dio vuelta en el segundo tiempo con goles de Ulises Yegros y Joel Bonifacio. El equipo de Fernando Quiroz llegó a seis partidos sin perder.
Por la 27ª fecha de la Primera Nacional, el conjunto dirigido por Fernando Quiróz comenzó perdiendo tras el gol de Mauricio Guzmán sobre el cierre de la primera etapa, pero logró revertir el marcador en el complemento gracias a Ulises Yegros y Joel Bonifacio.
El resultado le permitió a la Crema extender a seis partidos su racha invicta, mantenerse firme en puestos de clasificación al Reducido y, además, cortar una seguidilla de seis triunfos consecutivos que traía el conjunto visitante.
Atlético manejó el juego, pero Tristán Suárez golpeó primero
Durante buena parte del primer tiempo, Atlético fue el equipo que generó las situaciones más claras.
Agustín Obando y Juan Ignacio Cavallaro asumieron protagonismo en la creación y exigieron en varias oportunidades al arquero Joaquín Bigo, mientras que Martiniano Moreno también aportó movilidad en los últimos metros.
Sin embargo, cuando el local parecía estar más cerca de abrir el marcador, el puntero aprovechó una de sus pocas aproximaciones.
A los 42 minutos, luego de un tiro de esquina y un despeje defectuoso de la defensa rafaelina, Marcos Enrique envió la pelota al área. Mayco Bergia respondió inicialmente con los pies, pero el rebote quedó servido para Mauricio Guzmán, quien convirtió el 1-0 para Tristán Suárez.
Yegros apareció de cabeza para empatarlo
Quiróz movió el equipo desde el comienzo del complemento con el ingreso de Nahuel Cainelli y Atlético aumentó la presión sobre el área rival.
La insistencia encontró premio a los 23 minutos, cuando Ulises Yegros ganó en las alturas y conectó un preciso cabezazo bombeado que superó a Bigo para establecer el 1-1.
El empate terminó de encender al Monumental y empujó a la Crema a buscar la remontada.
Bonifacio tuvo su tarde soñada
Uno de los protagonistas inesperados apareció desde el banco. Joel Bonifacio, categoría 2005, ingresó durante el segundo tiempo y rápidamente comenzó a generar peligro.
Primero avisó con un remate bajo que Bigo logró enviar al córner. Pero a los 35 minutos tuvo revancha.
Atlético construyó una gran acción desde el fondo, Bonifacio recibió dentro del área, aguantó de espaldas, giró y definió para vencer al arquero visitante. Fue su primer gol con la Primera de la Crema y significó el 2-1 definitivo.
El festejo del juvenil desató la celebración en barrio Alberdi y terminó coronando una remontada frente al mejor equipo de la zona.
La Crema sostuvo la ventaja y celebró ante su gente
En los minutos finales, Tristán Suárez intentó reaccionar, aunque Atlético defendió el resultado con firmeza.
También hubo una acción polémica cuando el arquero Joaquín Bigo cometió una fuerte infracción lejos de su área sobre Federico Jourdan y el árbitro Gonzalo Pereira resolvió sancionarlo solamente con tarjeta amarilla.
No hubo tiempo para más. Atlético resistió hasta el cierre y concretó un triunfo de enorme valor ante el líder, prolongando su buen momento y reforzando sus aspiraciones de pelear por un lugar en el Reducido.
Formación
Atlético de Rafaela 2: Mayco Bergia; Ariel González, Agustín Solveyra, Ulises Yegros, Enzo Wuattier; Agustín Obando, Juan Martín Capurro, Matías Morello, Juan Ignacio Cavallaro; Mauro Quiroga y Martiniano Moreno. DT: Fernando Quiróz.
Tristán Suárez 1: Joaquín Bigo; Mauricio Guzmán, Brian Aguilar, Agustín Baldi, Nicolás Fernández; Nicolás Del Priore, Marcos Enrique, Diego Becker, Gianluca Banuera; Manuel Guillén y Agustín Gallo. DT: José María Martínez.
Goles: PT 42' Mauricio Guzmán (TS). ST 23' Ulises Yegros (AR) y 35' Joel Bonifacio (AR).