#HOY:

Javier Milei
Maximiliano Pullaro
Colón
Unión
Primera Nacional

Atlético de Rafaela venció a Chacarita y tomó aire en la tabla

La Crema se impuso 1 a 0 con un gol de Lucas Albertengo en el primer tiempo. El equipo de Fernando Quiroz fue superior en la etapa inicial y resistió en el complemento.

Atlético de Rafaela se impuso 1 a 0 ante Chacarita por la Primera Nacional.Atlético de Rafaela se impuso 1 a 0 ante Chacarita por la Primera Nacional.
+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Por: 

Atlético de Rafaela derrotó 1 a 0 a Chacarita durante la tarde de este sábado y consiguió tres puntos importantes, aunque su producción volvió a dejar sensaciones encontradas.

El conjunto rafaelino se quedó con la victoria gracias al gol convertido por Lucas Albertengo a los 17 minutos del primer tiempo, después de una buena acción colectiva iniciada por Leonardo Flores y continuada por Mauro Quiroga.

Lucas Albertengo marcó el gol de la victoria para Atlético de Rafaela.Lucas Albertengo marcó el gol de la victoria para Atlético de Rafaela.

La Crema fue superior durante la primera mitad, mostró precisión en la circulación y logró proyectarse con frecuencia por ambos laterales. Sin embargo, en el complemento resignó protagonismo, se replegó demasiado y prácticamente no volvió a inquietar al rival.

Una buena jugada para abrir el marcador

La única conquista de la tarde comenzó con un centro pasado de Leonardo Flores. La pelota encontró a Mauro Quiroga sobre la línea del área chica y el delantero la desvió hacia el centro.

Allí apareció Lucas Albertengo, quien le ganó la posición al arquero Federico Losas y estableció el 1 a 0, que finalmente sería definitivo.

Durante esos primeros 45 minutos, Atlético consiguió asociarse, fue preciso en los pases y mostró una buena proyección por los costados, tanto con Enzo Wuattier como con Leonardo Flores.

La Crema consiguió tres puntos importantes frente a Chacarita.La Crema consiguió tres puntos importantes frente a Chacarita.

También se mostró firme la dupla de centrales conformada por Agustín Solveyra y Ulises Yergos, mientras que en el mediocampo tuvo una actuación destacada Juan Capurro.

El volante asumió buena parte de las responsabilidades que habitualmente recaen sobre Facundo Soloa: recuperó, distribuyó la pelota y lideró el funcionamiento del equipo en la mitad de la cancha.

También dejó una buena impresión Juan Ignacio Cavallaro, una de las incorporaciones de Atlético, quien se asentó en el sector central y mostró algunos despliegues y destellos positivos.

Atlético se replegó en el segundo tiempo

El desarrollo cambió después del descanso. Atlético comenzó a sentir el paso de los minutos y optó por defender la ventaja, mientras Chacarita adelantó sus líneas.

El conjunto visitante creció territorialmente, aunque no tuvo claridad ni efectividad para transformar ese dominio en situaciones concretas.

Mirá tambiénSimeone habló sobre el futuro de Julián Álvarez y fue contundente: "El club ha tomado una decisión"

Chacarita realizó un partido discreto y prácticamente no exigió a Mayco Bergia, quien por primera vez en el año atravesó un encuentro sin intervenciones determinantes.

Ese dato representa una señal positiva para el funcionamiento defensivo de Atlético, aunque el equipo volvió a mostrar limitaciones en ataque durante el segundo tiempo.

La Crema se conformó con el 1 a 0, dejó de buscar el arco contrario y se dedicó a sostener el resultado desde una posición cada vez más retrasada.

Los cambios no modificaron el partido

Las variantes realizadas por Fernando Quiroz tampoco lograron darle mayor profundidad al equipo.

Los ingresos de Alexis Rodríguez, Matías Pardo y Morello no generaron el impacto esperado. Atlético continuó sin producir situaciones ofensivas y terminó defendiendo la ventaja hasta el cierre.

Mirá tambiénLos clubes santafesinos despidieron a Jorge Messi: los mensajes de Colón y Unión

La victoria aporta confianza y permite sumar tres puntos valiosos, pero también deja una advertencia: el equipo deberá aprender a sostener su funcionamiento durante los 90 minutos y no depender exclusivamente de lo realizado en la primera mitad.

Atlético ya demostró ser superior a los conjuntos que luchan en la zona baja, pero todavía necesita dar un salto en el juego y en el planteamiento táctico para confirmar si está en condiciones de pelear por los puestos de Reducido.

Con pocas fechas por delante antes de los encuentros decisivos, el equipo deberá mejorar su producción ofensiva y encontrar una mayor continuidad para convertirse en protagonista.

+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Sobre el Autor

#TEMAS:
Rafaela
Atlético de Rafaela
Primera Nacional

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro