Atlético de Rafaela derrotó 1 a 0 a Chacarita durante la tarde de este sábado y consiguió tres puntos importantes, aunque su producción volvió a dejar sensaciones encontradas.
Atlético de Rafaela venció a Chacarita y tomó aire en la tabla
La Crema se impuso 1 a 0 con un gol de Lucas Albertengo en el primer tiempo. El equipo de Fernando Quiroz fue superior en la etapa inicial y resistió en el complemento.
El conjunto rafaelino se quedó con la victoria gracias al gol convertido por Lucas Albertengo a los 17 minutos del primer tiempo, después de una buena acción colectiva iniciada por Leonardo Flores y continuada por Mauro Quiroga.
La Crema fue superior durante la primera mitad, mostró precisión en la circulación y logró proyectarse con frecuencia por ambos laterales. Sin embargo, en el complemento resignó protagonismo, se replegó demasiado y prácticamente no volvió a inquietar al rival.
Una buena jugada para abrir el marcador
La única conquista de la tarde comenzó con un centro pasado de Leonardo Flores. La pelota encontró a Mauro Quiroga sobre la línea del área chica y el delantero la desvió hacia el centro.
Allí apareció Lucas Albertengo, quien le ganó la posición al arquero Federico Losas y estableció el 1 a 0, que finalmente sería definitivo.
Durante esos primeros 45 minutos, Atlético consiguió asociarse, fue preciso en los pases y mostró una buena proyección por los costados, tanto con Enzo Wuattier como con Leonardo Flores.
También se mostró firme la dupla de centrales conformada por Agustín Solveyra y Ulises Yergos, mientras que en el mediocampo tuvo una actuación destacada Juan Capurro.
El volante asumió buena parte de las responsabilidades que habitualmente recaen sobre Facundo Soloa: recuperó, distribuyó la pelota y lideró el funcionamiento del equipo en la mitad de la cancha.
También dejó una buena impresión Juan Ignacio Cavallaro, una de las incorporaciones de Atlético, quien se asentó en el sector central y mostró algunos despliegues y destellos positivos.
Atlético se replegó en el segundo tiempo
El desarrollo cambió después del descanso. Atlético comenzó a sentir el paso de los minutos y optó por defender la ventaja, mientras Chacarita adelantó sus líneas.
El conjunto visitante creció territorialmente, aunque no tuvo claridad ni efectividad para transformar ese dominio en situaciones concretas.
Chacarita realizó un partido discreto y prácticamente no exigió a Mayco Bergia, quien por primera vez en el año atravesó un encuentro sin intervenciones determinantes.
Ese dato representa una señal positiva para el funcionamiento defensivo de Atlético, aunque el equipo volvió a mostrar limitaciones en ataque durante el segundo tiempo.
La Crema se conformó con el 1 a 0, dejó de buscar el arco contrario y se dedicó a sostener el resultado desde una posición cada vez más retrasada.
Los cambios no modificaron el partido
Las variantes realizadas por Fernando Quiroz tampoco lograron darle mayor profundidad al equipo.
Los ingresos de Alexis Rodríguez, Matías Pardo y Morello no generaron el impacto esperado. Atlético continuó sin producir situaciones ofensivas y terminó defendiendo la ventaja hasta el cierre.
La victoria aporta confianza y permite sumar tres puntos valiosos, pero también deja una advertencia: el equipo deberá aprender a sostener su funcionamiento durante los 90 minutos y no depender exclusivamente de lo realizado en la primera mitad.
Atlético ya demostró ser superior a los conjuntos que luchan en la zona baja, pero todavía necesita dar un salto en el juego y en el planteamiento táctico para confirmar si está en condiciones de pelear por los puestos de Reducido.
Con pocas fechas por delante antes de los encuentros decisivos, el equipo deberá mejorar su producción ofensiva y encontrar una mayor continuidad para convertirse en protagonista.