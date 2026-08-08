El futuro de Julián Álvarez continúa siendo uno de los temas centrales en Atlético de Madrid. El delantero argentino, que despertó el interés de Barcelona y Real Madrid, regresará este lunes 10 de agosto a los entrenamientos del conjunto madrileño después de sus vacaciones posteriores al Mundial 2026.
Simeone habló sobre el futuro de Julián Álvarez y fue contundente: "El club ha tomado una decisión"
El entrenador del Atlético de Madrid se refirió al futuro del delantero argentino, cuyo nombre aparece en el radar de Barcelona y Real Madrid, y aseguró que el club ya fijó su postura.
En medio de las versiones sobre su continuidad, Diego Simeone fue consultado por la situación del cordobés y dejó en claro que la postura del club no se modificó.
En la previa del amistoso de pretemporada ante Manchester City, el entrenador argentino sostuvo que la institución ya tomó una determinación respecto del delantero.
“La situación es muy clara, la entidad tomó una decisión que Miguel Ángel explicó muy bien. Estamos muy contentos con él”, afirmó Simeone, en referencia a la postura expresada previamente por la dirigencia del Atlético.
De esta manera, el entrenador ratificó que cuenta con Julián Álvarez para la próxima temporada y que espera tenerlo nuevamente a disposición una vez finalizado su período de descanso.
Simeone espera a Julián Álvarez
Más allá de la situación contractual y de los intereses que surgieron desde otros clubes, Simeone puso el foco en el aspecto deportivo y destacó la importancia del delantero para su proyecto.
“Desde lo deportivo le ayudaremos para que siga creciendo, mejorando y para que nos vuelva a dar lo que nos ha dado en estos dos años, que fue un montón”, señaló el técnico.
Julián Álvarez se reincorporará al plantel el lunes 10 de agosto, luego de pasar sus vacaciones en Ibiza tras la participación de la Selección Argentina en el Mundial.
A partir de su regreso, el atacante volverá a trabajar junto al resto del plantel mientras continúa la preparación para una nueva temporada.
Desde su llegada al Atlético de Madrid, el delantero se convirtió en una pieza importante para el equipo dirigido por Simeone. En 106 partidos disputados convirtió 49 goles, cifras que reflejan el protagonismo que adquirió desde su desembarco en el fútbol español.
Barcelona y Real Madrid, atentos al futuro del argentino
La situación de Julián Álvarez también quedó vinculada con el interés de los dos grandes de España.
Barcelona manifestó interés por el delantero y en las últimas semanas surgieron distintos movimientos vinculados con una posible negociación. A su vez, Real Madrid también aparece entre los clubes que siguen de cerca la situación del campeón del mundo.
El interés del conjunto catalán generó además un conflicto institucional con Atlético de Madrid. El club madrileño considera que Barcelona pudo haber incumplido las normas de FIFA al mantener contactos relacionados con un futbolista que todavía tiene contrato vigente.
Por ese motivo, Atlético presentó una denuncia ante FIFA y la Real Federación Española de Fútbol (RFEF). El expediente se encuentra en una etapa administrativa y Barcelona deberá responder a las acusaciones antes de que los organismos correspondientes analicen la documentación y determinen si existió alguna infracción.
Mientras el club catalán prepara su defensa y sostiene que no cometió ninguna irregularidad, Atlético de Madrid mantiene su postura: Julián Álvarez es considerado parte del proyecto deportivo y Simeone espera contar con él para la próxima temporada.