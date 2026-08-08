La cuarta fecha del Torneo Clausura 2026 tendrá este sábado una jornada cargada de fútbol, con seis partidos distribuidos entre las 14.45 y las 21.30. River, Boca e Independiente serán los principales atractivos de un día en el que también habrá duelos importantes para la pelea por los primeros puestos y la tabla anual.
Seis partidos y tres grandes protagonistas: así será el sábado del Torneo Clausura
River, Boca e Independiente salen a escena en una jornada cargada de partidos por la cuarta fecha. También jugarán Atlético Tucumán, Sarmiento, Estudiantes, Tigre, Vélez, Platense, Riestra, Instituto y Gimnasia de Mendoza.
La actividad comenzará a las 14.45 con dos encuentros en simultáneo: Atlético Tucumán-Sarmiento y Deportivo Riestra-Estudiantes. A las 17, Tigre recibirá a River; luego, desde las 19.15, Boca enfrentará a Vélez. La jornada se cerrará a las 21.30 con Independiente-Platense e Instituto-Gimnasia de Mendoza.
Atlético Tucumán y Sarmiento buscan dar un paso adelante
Desde las 14.45, Atlético Tucumán recibirá a Sarmiento en el estadio Monumental José Fierro.
El conjunto tucumano llega invicto, con cinco puntos, después de empatar sin goles ante Independiente Rivadavia y Huracán y vencer 2-0 a Central Córdoba. El Decano buscará conseguir su primera victoria como local en el certamen.
Sarmiento, en tanto, viene de conseguir su primer triunfo del torneo: derrotó 1-0 a Independiente Rivadavia y buscará sumar nuevamente para alejarse de la zona comprometida de la tabla.
Julio César Falcioni podría mantener como referencia ofensiva a Leandro Díaz, aunque el delantero será evaluado luego de la molestia que sufrió en el último encuentro. En Sarmiento, Facundo Sava analiza mantener la estructura que le permitió conseguir la victoria en la fecha pasada.
Riestra y Estudiantes, con necesidades diferentes
También a las 14.45, Deportivo Riestra recibirá a Estudiantes en el estadio Guillermo Laza.
El equipo dirigido por Guillermo Duró necesita recuperarse después de sufrir dos derrotas consecutivas. Tras un contundente debut con triunfo 3-0 ante Boca, el Malevo no pudo sostener ese comienzo y llega con la necesidad de volver a sumar.
Estudiantes atraviesa una situación similar. El conjunto de La Plata tiene tres puntos sobre nueve posibles y llega después de perder 1-0 ante Boca en el partido pendiente de la segunda fecha.
El Pincha tendrá además un calendario exigente por delante, con los octavos de final de la Copa Libertadores y el clásico platense ante Gimnasia en la quinta jornada.
River visita a Tigre en busca de una reacción
El partido más esperado de la tarde se jugará desde las 17 en el estadio José Dellagiovanna, donde Tigre recibirá a River.
El Millonario atraviesa un comienzo irregular en el Clausura y necesita una victoria para recuperar confianza. El equipo de Eduardo Coudet también tiene en el horizonte su compromiso por la Copa Sudamericana, por lo que el entrenador analiza algunas modificaciones.
Entre las novedades aparece Ángel Correa, recuperado de una lesión y con posibilidades de ser titular. Marcos Acuña, en cambio, será baja, mientras que Francisco Ortega podría ocupar el lateral izquierdo.
Tigre llega con otro panorama. El equipo de Diego Dabove permanece invicto después de eliminar a Nacional de Uruguay por la Copa Sudamericana, vencer a Racing y empatar ante Belgrano. El Matador intentará prolongar su buen momento ante un River que necesita respuestas.
El último antecedente entre ambos dejó una contundente victoria de Tigre por 4-1, en un partido que también encontró al conjunto de Victoria en alza y al Millonario atravesando un momento complicado.
Boca recibe al líder Vélez
A las 19.15 llegará otro de los grandes partidos del sábado: Boca enfrentará a Vélez en el estadio Tomás Adolfo Ducó, donde el Xeneize está jugando como local.
Boca llega con un envión después de conseguir su primera victoria en el Clausura. El miércoles derrotó 1-0 a Estudiantes y alcanzó los cuatro puntos, ubicándose en la zona alta de la Zona B.
El equipo de Rodolfo Arruabarrena, además, tiene un objetivo importante en la tabla anual, donde necesita sumar para acercarse a los puestos de clasificación a la próxima Copa Libertadores.
Del otro lado estará Vélez, uno de los equipos de mejor comienzo del campeonato. El Fortín ganó sus tres partidos y es el único representante de la Zona A con puntaje ideal.
El equipo dirigido por Guillermo Barros Schelotto derrotó sucesivamente a Instituto, Talleres e Independiente, y llega a este encuentro con tres puntos de ventaja sobre Boca en la tabla anual.
El partido también tendrá un condimento especial por el regreso de Barros Schelotto al entorno de Boca, esta vez como entrenador de Vélez.
Independiente busca recuperarse ante Platense
La jornada continuará a las 21.30 con el partido entre Independiente y Platense, en el estadio Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini.
El Rojo llega después de perder 1-0 ante Vélez, aunque mantiene un buen registro defensivo: recibió apenas un gol en las primeras tres fechas. Antes de la caída en Liniers, había vencido a Estudiantes y Newell's.
Platense, por su parte, atraviesa un momento complejo. El Calamar viene de perder 4-0 ante Talleres y todavía no logró ganar en el torneo local desde febrero. Además, Martín Palermo asumió recientemente como entrenador y tendrá su primer gran desafío al frente del equipo.
El conjunto de Vicente López también afrontará la próxima semana los octavos de final de la Copa Libertadores, por lo que el partido ante Independiente aparece como una oportunidad para recuperar confianza.
Instituto y Gimnasia de Mendoza cierran la jornada
A la misma hora, Instituto recibirá a Gimnasia de Mendoza en el estadio Monumental Presidente Perón.
La Gloria llega con seis puntos y atraviesa un buen momento después de vencer consecutivamente a Platense y Lanús. Su único tropiezo fue en el debut ante Vélez.
Gimnasia de Mendoza también llega en alza. El Lobo derrotó 2-0 a Unión en la fecha pasada, con dos goles de Agustín Módica, y anteriormente había vencido a Central Córdoba.
El conjunto mendocino apenas recibió un gol en sus tres presentaciones y buscará sostener esa fortaleza defensiva para sumar nuevamente como visitante.
Con seis encuentros y varios equipos que necesitan sumar para diferentes objetivos, el sábado promete ser uno de los días centrales de la cuarta fecha del Clausura. River y Boca buscarán recuperar terreno, Independiente intentará volver al triunfo y Vélez defenderá su liderazgo con puntaje perfecto.