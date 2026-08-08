Nicolás Tagliafico puso en duda su continuidad en los Mundiales y reconoció que la Copa del Mundo 2026 podría haber sido la última de su carrera. El defensor de la Selección argentina habló durante una transmisión en su canal de Twitch y, aunque evitó confirmar una decisión definitiva, dejó una frase que abrió la puerta al retiro mundialista: “Ya no me da para otro”.
Tagliafico puso en duda su futuro en los Mundiales: “Ya no me da para otro”
El defensor argentino, de 33 años, contó cómo vivió la última Copa del Mundo y dejó abierta la posibilidad de que haya sido su última participación. También habló de su futuro como entrenador.
El lateral izquierdo, que fue titular durante buena parte del último Mundial y alcanzó los 17 partidos disputados en la máxima competencia internacional, explicó que valoró especialmente esta edición porque posiblemente haya sido su despedida. “Este Mundial lo valoré mucho más, quizás porque fue el último”, sostuvo.
“Hay que saber perder”
Tagliafico también se refirió al recorrido de la Selección argentina en la última Copa del Mundo y destacó el valor de haber llegado nuevamente a una final, después del título conseguido en Qatar 2022.
“Hay que estar orgulloso del Mundial que se hizo. No es fácil llegar a dos finales seguidas”, señaló el defensor, quien remarcó que el equipo dejó todo durante el torneo y que también hay que aceptar los resultados adversos: “Se puede ganar y se puede perder”.
El jugador surgido en Banfield explicó que la preparación para una Copa del Mundo comienza mucho antes del torneo. Según contó, el trabajo se planifica durante los tres años y medio previos, con especial atención al aspecto físico y a las condiciones en las que cada futbolista llegará a la competencia.
El desgaste de llegar hasta la final
A la hora de recordar el torneo, Tagliafico hizo especial hincapié en el desgaste que implicó superar cada instancia. “Llegamos a la final agotados física y mentalmente”, contó.
El defensor reconoció que el recorrido fue especialmente exigente y que la tensión acumulada puede afectar a los jugadores: “Mentalmente te arruina”. Entre los partidos que recordó mencionó la semifinal ante Inglaterra, que calificó como “una locura”.
Sobre la final, Tagliafico fue autocrítico y reconoció el nivel mostrado por el rival. “España jugó muy bien y mereció ganar”, afirmó. También recordó que, hasta el momento del gol español, el seleccionado argentino confiaba en poder sostener el resultado y llevar la definición a los penales.
La reflexión incluyó una comparación con la final del Mundial anterior, en la que Argentina terminó imponiéndose ante Francia después de un partido que, según recordó, habían jugado muy bien y que casi se les escapó por algunos detalles.
El objetivo de llegar a los 100 partidos
Más allá de su futuro en los Mundiales, Tagliafico mantiene otro objetivo con la camiseta argentina: alcanzar los 100 partidos con la Selección.
Actualmente suma 83 encuentros y ya acumula 17 presencias en Copas del Mundo. El defensor, que está próximo a cumplir 34 años, todavía pretende seguir ampliando ese registro.
Mientras tanto, también comenzó a pensar en una nueva etapa vinculada al fútbol. El jugador contó que está realizando de manera gradual el curso para convertirse en entrenador y no descartó continuar ligado a la actividad cuando termine su carrera como futbolista.
En ese sentido, reconoció que ve un escenario cada vez más complejo para los entrenadores y cuestionó algunos comportamientos de las nuevas generaciones de jugadores, a quienes describió como menos disciplinados y más difíciles de conducir.
Por ahora, Tagliafico no confirmó cuándo será su despedida. Pero su frase sobre el Mundial 2026 dejó abierta una posibilidad que hasta hace poco parecía lejana: que la Copa disputada en Canadá, Estados Unidos y México haya sido su última experiencia mundialista con la Selección argentina.