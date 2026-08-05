La Clasificación de Santos a los cuartos de la Copa Brasil tuvo en Neymar Jr. al futbolista decisivo de la noche del martes en Belém, ya que el brasileño ingresó en el segundo tiempo, recuperó la circulación del equipo y asistió a Rony para el tanto que definió la serie contra el rival Remo.
Nueva polémica de Neymar: se peleó con la hinchada, provocó a los rivales y el presidente lo llamó "vagabundo"
El crack brasilero entró en el segundo tiempo y fue clave para clasificar a cuartos de la Copa Brasil. Pero afuera de la cancha es donde más tela dejó para cortar.
El partido se complicó antes: a los 24 minutos el VAR llamó al árbitro y terminó expulsando a Marllon por una falta que fue interpretada como última jugada defensiva, lo que dejó al duelo con intensidad y tensión entre ambos planteles de Brasil.
A los 74 minutos, tras un despeje del arquero Marcelo Rangel, Neymar aprovechó un error en el control rival a 40 metros, inició una corrida y cedió para que Rony marcará; en la celebración el crack brasileño miró a la hinchada local y realizó provocaciones hacia el público del Remo.
Tras el pitazo final la noche continuó caliente: en el túnel y en la zona mixta el atacante volvió a provocar, lanzó besos a la hinchada, se señaló el escudo de Santos y, en el acceso al vestuario, realizó un bailecito que encendió la furia y casi derivó en pelea hasta que las vallas contuvieron el choque.
Provocaciones a la hinchada y reacción en la cancha
El brasileño fue el epicentro de las provocaciones: su gesto mirando a la hinchada y sus besos en el túnel intensificaron la tensión con el rival y con los seguidores locales en la noche del duelo por la Copa.
En la celebración del gol, Neymar como crack decidió enfatizar su vínculo con Santos frente a los seguidores contrarios y sus gestos desataron una reacción inmediata entre allegados y personas vinculadas al club rival.
Las vallas y la intervención de seguridad evitaron que la situación pasara de la provocación verbal a un enfrentamiento físico dentro del estadio y en la puerta del vestuario.
Choque con el presidente rival y palabras públicas
Tonhão, presidente del Remo, criticó duramente la actuación de Neymar y afirmó que "Santos no necesita esto. Y ese vagabundo de Neymar, que es idolatrado por un montón de niños, hizo sus payasadas y encima vino a provocar. ¡Nosotros somos culpables de idolatrar a un montón de vagabundos como ese tipo!", expresando su furia tras la eliminación.
En la zona mixta dirigentes y allegados del rival increparon al delantero, lo que derivó en el choque verbal y en un cruce que sólo fue contenido por la presencia policial y las vallas alrededor del vestuario.
El episodio incluyó gritos de "¡Eliminados, eliminados!" por parte del atacante y gestos que avivaron la polémica entre clubes y público.
En lo personal, Neymar se mostró más cauto sobre su futuro: dijo que "No sé qué voy a hacer" y que evaluará su continuidad cuando termine el contrato con Santos, mientras que su padre, Neymar da Silva Santos, señaló "¿Qué otra cosa podría hacer? No tiene un título en medicina, así que seguirá jugando".