Durante buena parte del año, la vida de un piloto de Fórmula 1 transcurre entre aeropuertos, hoteles, circuitos y compromisos comerciales. Apenas termina una carrera, comienza el viaje hacia la siguiente. Por eso, cuando llega el receso del verano europeo, descansar deja de ser un privilegio y se convierte casi en una necesidad.
Del ruido de los motores a la calma del mar: así viven sus vacaciones los pilotos de F1
La categoría atraviesa una pausa de casi un mes antes del regreso en Países Bajos. Mientras los equipos cumplen un cierre obligatorio de 14 días, las figuras de la parrilla descansan entre Ibiza, Cerdeña y las Islas Baleares. Cómo llega cada una a este particular paréntesis de la temporada.
La categoría se encuentra de vacaciones después del Gran Premio de Hungría, la 11ª fecha de la temporada 2026. La actividad regresará del 21 al 23 de agosto con el Gran Premio de Países Bajos, en Zandvoort.
Hasta entonces, los pilotos aprovechan para alejarse por unos días del ruido de los motores. Algunos eligen el mar, otros se refugian junto a sus familias y también están quienes mantienen un perfil bajo y prefieren no revelar dónde pasan el descanso.
Las postales que aparecen muestran yates, playas y encuentros entre amigos. Pero detrás de esas imágenes también está el momento deportivo de cada uno. Hay quienes llegan al receso con motivos para celebrar y quienes necesitan estas semanas para tomar aire y volver a empezar.
Un descanso obligatorio, pero no para todos al mismo tiempo
La pausa entre Hungría y Países Bajos incluye un cierre obligatorio de 14 días para cada escudería. Durante ese período queda detenido todo aquello que pueda mejorar el rendimiento de los autos: no hay desarrollo de piezas, actividad en el túnel de viento ni reuniones técnicas.
Los equipos pueden elegir en qué momento cumplen esas dos semanas, por lo que las fábricas no necesariamente cierran al mismo tiempo. Los pilotos, en cambio, tienen libertad para descansar y mantener su preparación física. La mayoría vuelve al simulador durante los días previos al viaje a Zandvoort.
Es una pausa breve dentro de una temporada extensa, pero también la única oportunidad real que encuentra buena parte del paddock para alejarse de los circuitos antes de afrontar la exigente segunda mitad del calendario.
Norris cambia el McLaren por Ibiza
Lando Norris disfruta del verano en Ibiza. El vigente campeón mundial fue visto conversando con Arne Slot, exentrenador del Liverpool, en uno de los destinos más elegidos por las celebridades europeas durante esta época del año.
El británico tiene razones para relajarse. Llega al receso después de conseguir en Hungría su primera pole y su primera victoria de la temporada. McLaren presentó importantes mejoras y volvió a mostrar un ritmo capaz de competir con los equipos más fuertes.
Norris necesitaba ese resultado. No ganaba desde la obtención del campeonato de 2025 y había atravesado una primera mitad sin poder repetir el nivel que lo llevó al título. La actuación en Budapest cambió el clima y le permite disfrutar de las vacaciones con la sensación de haber recuperado el camino.
Cerdeña reúne a Verstappen, Antonelli y Wolff
Cerdeña vuelve a ser uno de los principales puntos de encuentro del mundo de la Fórmula 1. Allí pasa parte de sus vacaciones Max Verstappen, acompañado por Kelly Piquet y su familia.
El neerlandés fue fotografiado en el yate de Toto Wolff junto al director de Mercedes y su esposa, Susie. Las imágenes los muestran conversando y compartiendo actividades acuáticas. Como suele ocurrir en la Fórmula 1, una reunión de vacaciones alcanza para volver a poner en marcha los rumores sobre el futuro del cuatro veces campeón.
El encuentro no es nuevo. Ambas familias mantienen una relación cercana desde hace años y ya coincidieron en Cerdeña durante otros recesos. Verstappen incluso explicó en otra oportunidad que, cuando se encuentran allí, hablan “de todo, menos de Fórmula 1”.
Más allá de las versiones, Max necesita este descanso. Red Bull todavía no consiguió ganar durante la temporada y perdió la fortaleza que mostró en años anteriores. El podio alcanzado en Hungría, sin embargo, deja una señal positiva antes de la pausa y muestra que el equipo comienza a acercarse nuevamente a los primeros lugares.
Andrea Kimi Antonelli también se encuentra en Cerdeña y fue visto en el barco de Wolff, acompañado por su padre, Marco. El italiano compartió una imagen y dejó un mensaje breve: “Felices vacaciones para todos”.
El joven de Mercedes llega al receso como líder del campeonato, con seis victorias y una ventaja importante sobre sus perseguidores. Incluso en Hungría, donde una sanción lo obligó a retroceder en la grilla, consiguió recuperarse y terminar tercero.
Antonelli disfruta de sus vacaciones, pero también convive con una situación completamente nueva: cuando vuelva a subirse al auto será el hombre que todos intentarán alcanzar.
Russell necesita ordenar la cabeza
George Russell no revela públicamente el destino elegido, aunque reconoce que necesitaba esta pausa más que en temporadas anteriores.
Mientras Antonelli lidera el campeonato, el británico sufre problemas mecánicos, incidentes y resultados que no reflejan completamente su rendimiento. Esa sucesión de contratiempos lo alejó de su compañero y aumentó la frustración dentro de una temporada en la que Mercedes cuenta con uno de los autos más competitivos.
Para Russell, las vacaciones no son solamente un momento para descansar. También representan la posibilidad de revisar lo ocurrido, recuperar confianza y prepararse para una segunda mitad en la que todavía pretende mantenerse dentro de la pelea.
Sainz conserva una tradición familiar
Carlos Sainz pasa parte del receso en las Islas Baleares, acompañado por familiares y amigos. Es una costumbre que mantiene desde pequeño y que ya se convirtió en una tradición de alrededor de tres décadas.
El español combina los días de descanso con entrenamiento. Aunque logra alejarse durante un tiempo de las obligaciones habituales de la Fórmula 1, no abandona la preparación física necesaria para afrontar la parte más exigente del calendario.
Sainz llega a las vacaciones después de una primera mitad complicada con Williams. El equipo había terminado quinto en el campeonato de constructores de 2025 y soñaba con sostener ese crecimiento, pero el FW48 nació tarde, con sobrepeso y sin el rendimiento esperado bajo el nuevo reglamento.
La eliminación de Sainz y Alex Albon en la primera parte de la clasificación de Hungría confirmó el retroceso. El español aprovecha el receso para descansar, aunque sabe que a su regreso deberá continuar buscando respuestas junto a una escudería que todavía no encuentra el camino.
Ocon busca la sencillez del mar
Esteban Ocon también elige el agua para desconectarse. El francés contó que acostumbra pasar una semana tranquila en un barco junto con familiares y amigos, generalmente en Grecia, Italia o el sur de Francia.
“Después de la intensidad de la primera mitad de la temporada, esa simplicidad es exactamente lo que necesito para relajarme”, explicó el piloto de Haas.
Cuando el calendario se lo permite, también regresa a Normandía para visitar a su familia y reencontrarse con sus amigos de la infancia. Volver al lugar donde comenzó su historia funciona como una manera de mantener los pies sobre la tierra en medio de una vida que transcurre permanentemente de un país a otro.
Ocon necesita recuperar energías. Haas no pudo sostener su prometedor inicio de temporada y perdió terreno frente a otros equipos del centro de la grilla. En ese sector del campeonato, donde las diferencias son mínimas, cada punto puede cambiar por completo la posición de una escudería.
Colapinto fue uno de los últimos en iniciar el descanso
Franco Colapinto comienza sus vacaciones más tarde que buena parte de la parrilla. Después del Gran Premio de Hungría, el argentino permanece en el Hungaroring para participar de las pruebas de neumáticos que Pirelli organiza con vistas a la temporada 2027.
En las dos jornadas completa 267 vueltas y alrededor de 1.170 kilómetros con el Alpine. Recién después de ese extenso programa puede cerrar la primera mitad del año y empezar su descanso.
“Amo el verano, es mi época favorita del año. Espero con muchas ganas poder recargar energías después de las carreras. Fue una primera parte de la temporada bastante intensa y la segunda será todavía más exigente”, cuenta Franco.
El argentino no revela públicamente el destino elegido, pero explica que aprovecha estas semanas para bajar un cambio, descansar y mantener su preparación física.
La pausa aparece en un momento oportuno. Colapinto termina 15º en Hungría, afectado por la falta de ritmo y adherencia de un Alpine que tampoco logra acercarse a los puntos con Pierre Gasly. El resultado contrasta con los mejores pasajes de su temporada, especialmente el sexto puesto conseguido en Canadá.
Franco atraviesa el receso con la necesidad de recuperar energías y volver a encontrarse con la versión que mostró en aquellas carreras. Alpine promete novedades para Zandvoort y necesita reaccionar después de perder terreno en el campeonato de constructores.
Una pausa que nunca es completa
Las playas reemplazan momentáneamente a los boxes y los barcos ocupan el lugar de los monoplazas. Sin embargo, la Fórmula 1 nunca consigue detenerse por completo. Incluso durante las vacaciones, una conversación en un yate puede alimentar rumores sobre el mercado y convertirse en noticia.
Los pilotos todavía disfrutan de sus días libres, pero el descanso tiene fecha de vencimiento. En la semana previa al Gran Premio de Países Bajos volverán las reuniones, el simulador, los entrenamientos específicos y los viajes.
El 21 de agosto, cuando comience la actividad en Zandvoort, cada uno retomará la temporada desde el lugar en el que la dejó. Algunos regresarán con la obligación de defender lo conseguido. Otros, con la esperanza de que estas semanas lejos del ruido les permitan empezar de nuevo.