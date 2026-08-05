Automovilismo

Del ruido de los motores a la calma del mar: así viven sus vacaciones los pilotos de F1

La categoría atraviesa una pausa de casi un mes antes del regreso en Países Bajos. Mientras los equipos cumplen un cierre obligatorio de 14 días, las figuras de la parrilla descansan entre Ibiza, Cerdeña y las Islas Baleares. Cómo llega cada una a este particular paréntesis de la temporada.